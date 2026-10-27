1.058 VĐV Hà Nội xuất quân tranh tài Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

ANTD.VN - Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 1.320 thành viên, bao gồm 1.058 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 44/48 môn, quyết tâm giữ vững ngôi nhất toàn đoàn.

Ngày 27-10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, động viên, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, HLV, VĐV trước ngày lên đường tranh tài.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh Đại hội không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài mà còn là dịp đánh giá năng lực chuyên môn, chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện của từng địa phương.

Lãnh đạo thành phố, Sở VHTTDL Hà Nội động viên, chúc Đoàn thể thao Hà Nội gặt hái thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: T.M)

Với truyền thống và vị thế đã được khẳng định, thể thao Hà Nội cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm, phấn đấu đạt thành tích cao, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo thành phố yêu cầu mỗi thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến; các vận động viên thi đấu tự tin, trung thực, cao thượng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân Thủ đô.

Các VĐV thể thao Hà Nội hứng khởi xuất quân, sẵn sàng chinh phục Đại hội (Ảnh: T.M)

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội với 1.320 thành viên, gồm 255 HLV và 1.058 VĐV, tranh tài ở 44 trong tổng số 48 môn và phân môn thể thao. Đoàn có nhiều môn thế mạnh như bắn cung, bắn súng, cầu mây, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá futsal, Muay, golf, boxing, cờ, cử tạ và kiếm quốc tế.

Với lực lượng được tuyển chọn, đào tạo và chuẩn bị qua quá trình tập luyện, thi đấu, Đoàn Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu phát huy tối đa năng lực chuyên môn, phấn đấu giành thành tích cao nhất để lần thứ 7 liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn, kể từ 2002 đến nay.