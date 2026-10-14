ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, Công an xã Đông Anh, Hà Nội triển khai cắm biển cảnh báo khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Công an xã Đông Anh cắm biển cảnh báo khu vực hạn chế bay, bảo đảm an toàn hàng không

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái (UAV/Drone), flycam ngày càng được sử dụng phổ biến trong đời sống, sản xuất và hoạt động ghi hình, việc quản lý, sử dụng các phương tiện này đúng quy định có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, nhất là tại khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Công an xã Đông Anh đã triển khai lắp đặt các biển cảnh báo khu vực hạn chế bay trên địa bàn. Hoạt động nhằm giúp người dân nhận diện rõ hơn những khu vực cần chú ý, nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật trước khi sử dụng thiết bị bay không người lái, flycam và phương tiện bay siêu nhẹ.

Việc cắm biển cảnh báo không chỉ mang ý nghĩa thông tin trực quan mà còn là một giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Thông qua những biển báo được đặt tại các vị trí phù hợp, người dân có thêm cơ sở nhận biết khu vực hạn chế bay, từ đó tránh những hành vi sử dụng thiết bị bay thiếu hiểu biết hoặc không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Đặc biệt, đối với khu vực có hoạt động bay của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, việc sử dụng UAV/Drone, flycam không đúng quy định có thể gây ra những nguy cơ mất an toàn đối với tàu bay đang cất, hạ cánh. Bởi vậy, bên cạnh các biện pháp quản lý, kiểm tra của cơ quan chức năng, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân được xác định là yếu tố quan trọng để phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Mỗi người dân là một tuyên truyền viên an toàn hàng không

Cùng với việc triển khai cắm biển cảnh báo, Công an xã Đông Anh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý điều khiển UAV/Drone, flycam và các phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trước khi sử dụng thiết bị, mỗi cá nhân cần chủ động tìm hiểu thông tin về khu vực, điều kiện và các yêu cầu pháp lý liên quan, bảo đảm hoạt động bay được thực hiện đúng quy định.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, không để những sơ hở nhỏ dẫn đến nguy cơ lớn, Công an xã Đông Anh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng

Công an xã cũng đề nghị người dân tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những hành vi sử dụng phương tiện bay có dấu hiệu vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, không để những sơ hở nhỏ dẫn đến nguy cơ lớn, Công an xã Đông Anh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Việc triển khai cắm biển cảnh báo là một trong những hành động thiết thực nhằm đưa thông tin đến gần người dân hơn, giúp mỗi người hiểu rõ trách nhiệm của mình trong bảo vệ an toàn các chuyến bay.

Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng hành, tự giác của toàn xã hội. Từ việc nhận biết và tuân thủ biển cảnh báo đến chủ động tìm hiểu quy định trước khi sử dụng thiết bị bay, mỗi hành động đúng của người dân đều góp phần phòng ngừa nguy cơ, bảo vệ an toàn cho các chuyến bay và sự bình yên của cộng đồng.