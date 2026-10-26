Xã Ứng Hòa tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

ANTD.VN - Sau khi thành phố Hà Nội ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã Ứng Hòa đã tập trung rà soát các tiêu chí, xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn lực của địa phương.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng cùng khai thác các tiềm năng, lợi thế, xã Ứng Hòa đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2028.

Một góc nông thôn xã Ứng Hòa

Khai thác lợi thế, nâng cao giá trị sản xuất

Là “vựa lúa” của thành phố, vụ mùa năm 2026, thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) nâng cao, kết hợp máy cấy theo hướng hữu cơ, giảm phát thải. Mô hình có tổng diện tích 50ha, gồm 35ha tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trung Tú và 15ha tại Hợp tác xã Nông nghiệp Cánh đồng xanh. Giống lúa Japo 18 được đưa vào sản xuất cùng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa trong khâu cấy và sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. Các hộ tham gia được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội hỗ trợ 100% phân bón hữu cơ.

Theo đánh giá bước đầu, năng suất lúa dự kiến đạt khoảng 61,2 tạ/ha. Việc kết hợp máy cấy với quy trình canh tác cải tiến góp phần nâng cao độ đồng đều của ruộng lúa, sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, thuận lợi cho chăm sóc và quản lý sinh vật gây hại. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giảm tác động đến môi trường.

Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình cho biết, địa phương có điều kiện tự nhiên và quỹ đất tương đối thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 2.515ha, trong đó diện tích lúa là hơn 2.483ha, năng suất bình quân 69,85 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 17.345 tấn. Chăn nuôi duy trì với khoảng 600 con trâu, bò, 8.000 con lợn và 772.000 con gia cầm. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục là lĩnh vực có lợi thế, với diện tích 2.415,58ha, năng suất bình quân đạt 17-18 tấn/ha.

Phát huy tiềm năng đất đai, mặt nước, xã đang phối hợp rà soát, đề xuất thành phố phê duyệt 10 vùng sản xuất lúa chất lượng cao và 19 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình trồng sen, nuôi cua cà ra, nuôi cá rô phi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) nâng cao, kết hợp máy cấy theo hướng hữu cơ, giảm phát thải vụ mùa 2026 tại xã Ứng Hòa

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới hiện đại xã Ứng Hòa, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khoảng 1.045 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 707 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 848 tỷ đồng. Đáng chú ý, công nghiệp - xây dựng tăng 15%, thương mại - dịch vụ tăng 9,3%, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng đa dạng hơn.

Cùng với phát triển sản xuất, xã quan tâm khai thác giá trị các sản phẩm đặc trưng, làng nghề gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện, địa phương có 34 sản phẩm được công nhận OCOP, chủ yếu thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ và thực phẩm. Năm 2026, xã tiếp tục hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng đối với những sản phẩm tiềm năng như áo dài, áo ngũ thân, sen hạt và đàn; đồng thời hướng dẫn cải tiến mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên nền tảng số và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát triển kinh tế nông thôn trở thành nền tảng nâng cao thu nhập và chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Mô hình nuôi cua cà ra tại xã Ứng Hòa

Rà soát tiêu chí, tập trung nguồn lực đầu tư

Theo Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình, sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Ứng Hòa đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, xác định mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027 và nông thôn mới hiện đại vào năm 2030. Tuy nhiên, căn cứ vào Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của Trung ương và thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 mới được ban hành, địa phương đã tổ chức rà soát, điều chỉnh lộ trình thực hiện cho phù hợp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2028.

“Cụ thể, bám theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu, xã đã rà soát 46 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu chưa rà soát là 3.5 do hiện chưa có mô hình du lịch nông thôn), kết quả địa phương có 22 chỉ tiêu đạt và 24 chỉ tiêu chưa đạt. Đối với các chỉ tiêu còn thiếu, xã cơ bản đã xác định lộ trình và giải pháp thực hiện, hướng tới hoàn thành vào năm 2028”, ông Nguyễn Đức Bình nói.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND xã yêu cầu các ban, ngành chuyên môn và tổ chức chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ; chủ động tháo gỡ khó khăn đối với từng tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt. Công tác tuyên truyền, vận động cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Những công trình hạ tầng đang được đầu tư tại xã Ứng Hòa

Xây dựng nông thôn mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã dự kiến triển khai 92 dự án mới, trong đó có 52 dự án giao thông; đồng thời tiếp tục thực hiện 32 dự án giao thông chuyển tiếp. Các công trình được định hướng đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân, nhất là các tuyến đường kết nối địa bàn, đường nội đồng và hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Song song với đầu tư công, xã đang phối hợp hoàn thiện quy hoạch chung, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển Thủ đô. Các khu chức năng dự kiến như hồ điều hòa, chợ đầu mối nông sản, cụm công nghiệp và tổ hợp công nghiệp đường sắt được nghiên cứu nhằm tạo thêm động lực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, mở rộng cơ hội việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động.

Quá trình triển khai các định hướng quy hoạch, dự án cần gắn với yêu cầu quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm quyền lợi thiết thực của người dân. Đây cũng là điều kiện để xã từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng không gian sống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.