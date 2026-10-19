WHO cảnh báo hút shisha có thể gây thêm 1 triệu ca ung thư phổi vào năm 2050

ANTD.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hút shisha (thuốc lá nước) có thể làm phát sinh thêm khoảng 1 triệu ca ung thư phổi trên toàn cầu vào năm 2050 nếu xu hướng sử dụng tiếp tục gia tăng.

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Nghiên cứu do nhà khoa học Mahdi Sheikh tại Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đứng đầu. Theo ước tính, sẽ có 82 triệu trường hợp ung thư phổi mới trên toàn thế giới từ năm 2025-2050, trong đó 944.700 trường hợp, tương đương 1,1%, là do hút thuốc lá nước

“1% nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi quy đổi ra con số, đó là 1 triệu ca bệnh. Khi cứu người, thì mỗi mạng sống đều quan trọng”, ông Sheikh nói bên lề Đại hội Ung thư Thế giới vừa được tổ chức lần đầu tiên tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nhiều người vẫn lầm tưởng shisha ít gây hại hơn thuốc lá điếu nhờ khói được dẫn qua nước trước khi hít vào.

Tuy nhiên, quá trình này không loại bỏ các chất độc hại và chất gây ung thư có trong khói thuốc.

Theo WHO, một buổi hút shisha kéo dài có thể khiến người sử dụng hít lượng khói lớn hơn rất nhiều so với hút một điếu thuốc lá thông thường.

Khói shisha chứa nicotine, hắc ín, kim loại nặng và nhiều hợp chất có khả năng gây ung thư.

Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng shisha đang gia tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong giới trẻ và tại các khu vực đô thị.

Các chuyên gia lo ngại xu hướng này có thể làm đảo ngược những thành quả đạt được trong công tác phòng, chống thuốc lá.

Ngoài nguy cơ ung thư phổi, hút shisha còn liên quan đến các bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính và nguy cơ phụ thuộc nicotine.

Việc dùng chung ống hút hoặc thiết bị hút cũng có thể làm tăng nguy cơ lây truyền một số bệnh truyền nhiễm.

WHO kêu gọi các chính phủ áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với shisha tương tự thuốc lá điếu, bao gồm cảnh báo sức khỏe, hạn chế quảng cáo và tăng cường tuyên truyền về các nguy cơ đối với sức khỏe.