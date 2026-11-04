Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói gì về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ?

ANTD.VN - Tối 3-11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, ông Mike Johnson, đã thừa nhận việc đảng của ông mất thế đa số, nhưng dự đoán rằng họ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2028.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Mike Johnson. Ảnh: AP

“Đối với mỗi người Mỹ cảm thấy thất vọng trước kết quả tối nay, tôi muốn nói rằng bản thân tôi cũng thất vọng”, ông Mike Johnson phát biểu tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử ở thành phố quê nhà Shreveport, bang Louisiana, “Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nản lòng”.

Ông Johnson nhấn mạnh: “Đảng Cộng hòa sẽ không vì kết quả của một cuộc bầu cử mà chùn bước”. “Thực tế là, quý vị biết chúng tôi sẽ làm gì không? Chúng tôi sẽ nỗ lực gấp đôi”, ông nói.

Vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ sắp mãn nhiệm khẳng định đảng Cộng hòa “sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự dựa trên lẽ thường và tầm nhìn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. “Và đến năm 2028, chúng ta sẽ giành lại Hạ viện và hoàn thành công việc này”, ông dự đoán.

Ông Johnson cũng bày tỏ lo ngại về một số nghị sỹ đảng Dân chủ mới đắc cử. “Nếu họ dành 2 năm tới để trả đũa, sử dụng hệ thống pháp luật làm công cụ chính trị và bày ra các trò chơi đảng phái, thì mọi người dân Mỹ đều sẽ phải chịu thiệt thòi”, ông nói, “Các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ dựng lên một bức tường ngăn chặn, đứng ra cản đường họ để đảm bảo điều đó không xảy ra”.