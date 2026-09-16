Giải cứu 3 người mắc kẹt trong hang Rút

ANTD.VN - Ngày 16/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã cứu nạn an toàn 3 người đàn ông bị mắc kẹt do nước dâng cao trong hang Rút tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong hang Rút

Khoảng 9h ngày 14/9, anh Hà Công T, (SN 1986) và Quách Công Q, Nguyễn Văn H (cùng SN 1982), đến khu vực thung Đông Tiến, xã Dũng Tiến để tham quan, vui chơi. Sau đó, cả 2 đi vào hang Rút thuộc khu vực này.

Hang Rút có địa hình phức tạp, cửa hang khá hẹp, chỉ đủ cho một người di chuyển, trong khi bên trong có những khoảng không gian rộng. Trong thời gian 3 người ở trong hang, mưa lớn kéo dài khiến nước từ bên ngoài dồn về cửa hang, mực nước dâng cao và làm ngập lối ra. Cả 3 không thể tự thoát ra ngoài.

Khoảng 9h ngày 16/9, phát hiện 3 người chưa trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo Công an xã triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ. Công an xã Dũng Tiến huy động toàn bộ quân số, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan đến khu vực hang Rút.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khảo sát địa hình, xác định vị trí cửa hang, đánh giá mực nước và tham vấn người dân am hiểu khu vực để lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nước trong hang dâng cao, lối vào chật hẹp và địa hình tiềm ẩn nguy hiểm.

Các lực lượng sau đó tiếp cận khu vực bên trong hang, xác định vị trí những người mắc kẹt và lần lượt đưa từng người ra ngoài. Quá trình cứu hộ được tiến hành khẩn trương, đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và những người tham gia.

Đến khoảng 11h ngày 16/9, cả 3 người được đưa ra khỏi hang an toàn. Sau khi được kiểm tra và chăm sóc, sức khỏe của các nạn nhân cơ bản ổn định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đến các khu vực hang động, khe suối trong thời điểm có mưa lớn, chủ động theo dõi thời tiết và tránh đi sâu vào nơi có địa hình phức tạp.