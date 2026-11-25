ANTD.VN - Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng liên tục gia tăng với thủ đoạn tinh vi, kết hợp gửi đường link độc hại để chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói, hình ảnh nhằm qua mặt nạn nhân, nhắn tin mượn tiền người thân, đồng nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ yêu cầu bình chọn cuộc thi, khảo sát hay nhận quà, kể cả khi do người quen gửi; không cung cấp mật khẩu, mã OTP trên các trang web không rõ nguồn gốc. Khi nhận được đề nghị vay mượn, chuyển tiền qua mạng xã hội, cần gọi lại trực tiếp bằng số điện thoại thông thường hoặc đặt câu hỏi riêng tư để kiểm chứng, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Cảnh báo chiêu trò chiếm tài khoản Zalo qua link bình chọn, giả giọng nói AI để lừa mượn tiền

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển có thể bị phạt hành chính từ 50–70 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các Điều 289, 290 và 174 Bộ luật Hình sự, với mức án cao nhất lên tới tù chung thân.