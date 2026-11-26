ANTD.VN - Từ ngày 15/11/2026, các cơ sở giáo dục phổ thông không được thu tiền học sinh đối với hoạt động giáo dục tăng cường theo Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định nhằm bảo đảm học sinh được tiếp cận bình đẳng với các hoạt động giáo dục bổ trợ, không bị phát sinh chi phí.

Theo quy định, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung kiến thức, tăng thực hành, trải nghiệm và phát triển năng lực học sinh; không được dạy trước, dạy lại chương trình, ôn tập, luyện thi hay biến tướng thành dạy thêm.

Hà Nội cũng điều chỉnh các khoản thu trong trường công, bỏ quy định thu tiền đối với một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do nhà trường trực tiếp tổ chức. Quy định mới góp phần tăng cường quản lý thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch trong trường học.

Dưới đây là danh mục các khoản thu, mức thu theo quy định mới: