Tổng thống Trump: Ai chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ chiến thắng

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-9 cho rằng Mỹ không nên làm chậm quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), bởi việc áp dụng biện pháp kiểm soát quá mức có thể khiến nước này đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Ông Trump ưu tiên duy trì lợi thế AI trước Trung Quốc

Phát biểu trong chuyến thăm Ireland, ông Trump thừa nhận AI cần một số “hàng rào bảo vệ”, nhưng không nêu biện pháp cụ thể.

Tổng thống Mỹ cho rằng nhiều cảnh báo hiện nay đề cập những kịch bản khó xảy ra, đồng thời nhấn mạnh: “Ai chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ chiến thắng”.

Khi được hỏi liệu có xem nhẹ rủi ro hay không, ông Trump bác bỏ nhận định này và cho rằng AI sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn tác hại.

Theo ông, duy trì vị trí dẫn đầu sẽ giúp Mỹ có điều kiện tốt hơn để xử lý các nguy cơ phát sinh từ công nghệ.

Phát biểu được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ nâng cao năng lực mô hình để các biện pháp an toàn có thời gian bắt kịp.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và tỷ phú Elon Musk cũng công khai ủng hộ quan điểm này.

Tại Washington, lãnh đạo hai đảng đều thừa nhận cần xây dựng quy định an toàn cho AI, nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề xuất tập hợp các lãnh đạo ngành công nghệ để thảo luận, trong khi phe Dân chủ kêu gọi sớm làm chậm tốc độ phát triển AI nhằm bảo vệ người dân.

AI đang trở thành vấn đề lớn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Bên cạnh nguy cơ công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát, việc mở rộng các trung tâm dữ liệu cũng gây lo ngại về tiêu thụ điện, nguồn nước, đất nông nghiệp và chi phí sinh hoạt.