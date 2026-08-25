Tổng thống Trump cân nhắc áp thêm thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, với lý do Bắc Kinh đưa lượng lớn hàng hóa giá thấp ra thị trường thế giới. Mức thuế đang được xem xét là 7,5%.

Tổng thống Donald Trump

Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Nhà Trắng đang tiến gần tới quyết định về biện pháp thuế quan mới đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hai nguồn cho biết mức thuế 7,5% được tính toán nhằm gia tăng sức ép thương mại với Trung Quốc nhưng không làm đổ vỡ thỏa thuận “đình chiến” thương mại kéo dài một năm giữa Washington và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh phương án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và ông Trump có thể thay đổi quyết định.

Nếu được thông qua, mức thuế mới sẽ được áp bổ sung vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Trung Quốc.

Các container hàng hóa tại cảng Rizhao thuộc tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc

Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm bác bỏ kế hoạch của ông Trump áp dụng hệ thống thuế quan diện rộng ở mức cao đối với các đối tác thương mại.

Sau phán quyết trên, chính quyền Mỹ chuyển sang sử dụng các công cụ pháp lý khác để điều tra những hành vi mà Washington coi là thương mại không công bằng.

Tháng 3 vừa qua, Mỹ mở cuộc điều tra chính thức về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Quy định này cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế đối với các quốc gia bị xác định có hành vi gây bất lợi cho doanh nghiệp hoặc hoạt động thương mại của Mỹ.

Washington đặc biệt quan ngại về năng lực sản xuất lớn của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như ô tô, pin mặt trời, thép và xi măng.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đẩy mạnh xuất khẩu, đưa thặng dư thương mại của nước này lên mức kỷ lục gần 1.200 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc về tình trạng “dư thừa công suất”. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này không chủ trương theo đuổi thặng dư thương mại lớn.

Mức thuế 7,5% đang được cân nhắc cũng sẽ nằm ngoài mức thuế từ 10-12,5% mà Washington công bố hồi tháng trước đối với hàng hóa từ khoảng 60 nền kinh tế bị cáo buộc không thực thi hiệu quả lệnh cấm đối với sản phẩm làm ra bằng lao động cưỡng bức.