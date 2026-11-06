Trung Quốc đối mặt áp lực dân số mới khi số cuộc hôn nhân giảm gần 10%

ANTD.VN - Số lượng các cặp đôi đăng ký kết hôn tại Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong năm 2026, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ giảm tỷ lệ sinh và đẩy nhanh quá trình già hóa dân số tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

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Theo dữ liệu được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố, số cuộc hôn nhân được đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2026 đã giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng này được các chuyên gia xem là tín hiệu cho thấy số trẻ em chào đời tại Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong những năm tới.

Các nhà nghiên cứu dân số từ lâu đã coi số lượng đăng ký kết hôn là một chỉ báo quan trọng đối với triển vọng sinh đẻ, do phần lớn trẻ em tại Trung Quốc vẫn được sinh ra trong các gia đình có đăng ký kết hôn chính thức.

Khi số cặp kết hôn giảm, số trẻ sơ sinh thường giảm theo sau 1-2 năm.

Sự suy giảm này diễn ra bất chấp hàng loạt biện pháp khuyến khích kết hôn và sinh con mà chính quyền Trung Quốc triển khai trong những năm gần đây.

Nhiều địa phương đã đưa ra các chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các cặp đôi kết hôn, kéo dài thời gian nghỉ thai sản, trợ cấp nuôi con và mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, các chính sách trên đến nay vẫn chưa tạo được sự đảo chiều rõ nét.

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí sinh hoạt ngày càng cao, áp lực công việc, giá nhà ở tại các đô thị lớn và tâm lý thay đổi của thế hệ trẻ.

Nhiều thanh niên Trung Quốc lựa chọn kết hôn muộn hoặc không kết hôn, trong khi không ít cặp vợ chồng quyết định chỉ sinh một con hoặc không sinh con vì gánh nặng tài chính.

Xu hướng này đang đặt ra thách thức lớn đối với chiến lược phát triển dài hạn của Bắc Kinh.

Sau nhiều thập niên hưởng lợi từ lực lượng lao động dồi dào, Trung Quốc hiện phải đối mặt với thực tế dân số suy giảm và tốc độ già hóa nhanh.

Dân số Trung Quốc đã giảm liên tiếp trong những năm gần đây, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hơn 60 năm tăng trưởng dân số gần như liên tục.

Các nhà kinh tế cảnh báo, nếu số cuộc hôn nhân và tỷ lệ sinh tiếp tục giảm, Trung Quốc có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, chi phí an sinh xã hội gia tăng và áp lực lớn hơn đối với hệ thống y tế, hưu trí trong những thập niên tới.

Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn của quốc gia đông dân thứ hai thế giới.