Tổng thống Trump họp với các cố vấn an ninh quốc gia, tuyên bố sẽ sớm đưa ra quyết định về Iran

ANTD.VN - Sau cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia vào ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định liệu có nên tái khởi động một cuộc chiến toàn diện với Iran hay không, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã kết thúc.

Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 5-11. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Axios, cuộc bầu cử lần này được xem là một bước ngoặt đối với ông Trump trong việc quyết định có nên tung ra một đợt ném bom mới nhằm đưa cuộc chiến với Iran đến hồi kết hay không.

Hiện tại, Tổng thống Trump đang cân nhắc 3 phương án: thực hiện các cuộc tấn công mới, tiếp tục siết chặt nền kinh tế Iran, hoặc đạt được một thỏa thuận bao gồm những nhượng bộ đáng kể trước Iran.

Theo hai quan chức Mỹ, vào ngày 5-11, Tổng thống Trump cùng các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao đã thảo luận về vấn đề Iran - lần đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng về Iran, ông Trump nói: “Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định: chúng tôi có muốn đi xa hơn không?”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước này nếu có thể, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm như vậy. Các bạn sẽ biết sớm thôi”.

Ông Trump thừa nhận rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là một yếu tố đằng sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong Quốc hội khóa mới, bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2027. Đảng Dân chủ cho biết sẽ sử dụng quyền kiểm soát chi tiêu và các thẩm quyền nghị viện khác để gây sức ép buộc ông Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng các lệnh hành pháp trong 2 năm tới, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi sẽ làm rất nhiều việc. Các bạn sẽ thấy rất nhiều thứ trong tuần tới, hai tuần tới”.

Một quan chức Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn tại Iran, mặc dù cơ quan này vẫn chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Trong lúc Tổng thống Trump cân nhắc bước đi tiếp theo, một loạt hoạt động ngoại giao đã diễn ra dồn dập vào ngày 5-11, bao gồm nhiều cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi với các bên trung gian trong khu vực, gồm Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Oman và Ai Cập.