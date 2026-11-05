Trung Quốc: 200 người lạ đến dự đám cưới chàng trai bị kỳ thị vì là trẻ mồ côi

ANTD.VN - Lo ngại đám cưới vắng khách vì bị kỳ thị là trẻ mồ côi, chàng trai 24 tuổi ở Vân Nam, Trung Quốc đăng video mời cộng đồng mạng đến dự. Lời mời đã tạo nên hiện tượng trên mạng, thu hút gần 200 người từ khắp Trung Quốc đến vùng quê hẻo lánh chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Video mời cưới của anh Xu gây sốt trên cộng đồng mạng

Anh Xu, 24 tuổi, ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, mới đây đã đăng một video trên mạng Douyin mời cộng đồng mạng đến dự tiệc cưới của mình vào ngày 31-10.

Trong đoạn clip, anh Xu nói rằng anh lớn lên với sự kỳ thị, bắt nạt ở làng quê vì là "trẻ mồ côi". Anh hy vọng sẽ có vài người lạ trên mạng đến dự để đám cưới đỡ trống trải, chúc mừng cho anh để anh có chút thể diện trước dân làng.

Theo Jiupai News, cha anh Xu mất khi anh mới 3 tuổi. Sau đó người mẹ lập gia đình mới, để lại hai anh em cho bà nội chăm sóc.

Sau khi bà nội qua đời, hai anh em phải tự mưu sinh, làm đủ việc vặt để kiếm sống.

Học xong cấp 2, anh Xu đi làm nhiều công việc, từ thợ xây, shipper đến bán hàng rong. Trong 3 năm hẹn hò với bạn gái quen qua mạng, anh đã để dành được 167.500 nhân dân tệ (khoảng 25.000 USD) để lo tiền sính lễ và chi phí cưới.

Chỉ trong vòng hai ngày sau lời mời trên mạng, gần 200 người xa lạ từ khắp Trung Quốc đã đến dự đám cưới



Anh trai Xu có một xưởng ghế sofa nhỏ, giúp em đứng ra lo liệu hôn lễ. Tổ chức lễ cưới ở làng giúp tiết kiệm chi phí, nhưng anh Xu lo ngại bữa tiệc sẽ trống trải vì ít khách.

Dù có chút do dự nhưng vì không muốn hối tiếc, anh đã đăng địa chỉ và gửi lời mời cưới trên mạng xã hội.

Phản ứng của cộng đồng vượt xa mong đợi. Video của anh Xu nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 600.000 lượt thích.

Anh Xu cũng nhận được vô số phong bao lì xì điện tử và tin nhắn chúc mừng.

Chỉ trong hai ngày, gần 200 người từ khắp Trung Quốc đã có mặt tại nhà chú rể, hầu như ai cũng mang theo quà tặng đủ loại từ đồ gia dụng, lợn quay, hoa tươi đến cả dịch vụ đầu bếp riêng.

Nhiều người đi xe sang tạo thành đoàn xe đến chúc mừng đám cưới.

Một người ở Vân Nam mang đến đám cưới 100 con gà tặng anh Xu để làm cỗ cưới. Vị khách này còn nói với chú rể: "Chúng tôi là người nhà của cậu". Một vị khách khác lái xe hơn 2.200 km từ Tây Tạng chỉ để đến chúc mừng trực tiếp cô dâu chú rể.

"Tôi đã nói mọi người đừng mang gì cả, chỉ cần đến là đủ, nhưng mọi người đều mang quà tới", anh Xu xúc động nói với truyền thông địa phương. "Tôi vô cùng biết ơn mọi người".

Anh Xu cho biết dù khách phải tự lo việc đi lại, ăn ở, anh đảm bảo mỗi người đều có chỗ ngồi trong tiệc cưới.

Để tránh ùn tắc trên đường làng chật hẹp, chính quyền địa phương đã vào cuộc phân luồng giao thông và chuyển địa điểm tổ chức ra nhà văn hóa rộng rãi hơn.

Sau bữa tiệc, anh Xu còn mời khách đi thăm vùng quê anh và thưởng thức táo địa phương.

Một tài khoản bình luận: "Nhờ sự ấm áp và hào phóng của cộng đồng mạng, anh Xu đã có thể dành cho vợ một đám cưới trong mơ không thể nào quên".

Người khác viết: "Bề ngoài, anh Xu mời người lạ, nhưng thực chất, anh ấy đang tổ chức một bữa tiệc cho đứa trẻ cô đơn, bất lực mà chính anh ấy đã từng trải qua".