Phản ứng của Ngoại trưởng Mỹ về thông tin chuẩn bị tranh cử Tổng thống năm 2028

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ các đồn đoán cho rằng ông đang chuẩn bị rời chính quyền của Tổng thống Donald Trump để chuẩn bị tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định ông sẽ tiếp tục phục vụ đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump

Trả lời phỏng vấn báo The New York Times, ông Rubio khẳng định việc tiếp tục phục vụ trong chính quyền đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump "luôn là kế hoạch của tôi".

Trước những thông tin cho rằng ông đang cân nhắc rời khỏi chính quyền Trump, ông Rubio nói: "Kế hoạch của tôi luôn là làm việc cho Tổng thống Donald Trump cho đến hết nhiệm kỳ của ông ấy. Thành thật mà nói, tôi không biết những tin đồn này từ đâu mà ra".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của ông sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin Rubio đang cân nhắc việc rời khỏi chính quyền.

Báo cáo cho biết thêm, ông Rubio đã nói chuyện với các quan chức Nhà Trắng về việc từ chức, tuy nhiên ông được đề nghị ở lại.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản bác mạnh mẽ trước những thông tin cho rằng Rubio có thể từ chức.

Ông Dylan Johnson, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công cộng toàn cầu, gọi thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt.

Ông cũng khẳng định thông tin cho rằng Ngoại trưởng Rubio đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028, là tin giả hoàn toàn vô căn cứ.

Ông Rubio từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2016. Ông được xem là một trong những gương mặt có tiềm năng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Thời gian qua, ông Rubio đóng vai trò nổi bật trong nhiều hồ sơ đối ngoại quan trọng của Washington, bao gồm xung đột với Iran, quan hệ với Trung Quốc, cuộc khủng hoảng tại Ukraine và các vấn đề an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.