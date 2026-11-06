Các phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ mạo hiểm ngoài không gian

ANTD.VN - Hai phi hành gia đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để hoàn tất đợt nâng cấp hệ thống năng lượng mặt trời quan trọng. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát trực tiếp hình ảnh của hoạt động này.

Ảnh: NASA

Phi hành gia Anil Menon của NASA và phi hành gia Joshua Kutryk thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada đã bắt đầu chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài khoảng 7 giờ vào lúc 13h36 (giờ GMT) ngày 5-11, nhằm lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời dạng cuộn thứ 8 - cũng là tấm pin cuối cùng - cho trạm vũ trụ.

Công việc này đòi hỏi phải di chuyển một tấm pin năng lượng mặt trời được cuộn gọn gàng dọc theo phần bên ngoài của trạm, ở độ cao khoảng 420 km so với Trái đất.

Phi hành gia Menon di chuyển trên cánh tay robot của trạm trong khi mang theo thiết bị, sau đó cùng với phi hành gia Kutryk cố định tấm pin vào vị trí. Khi các phi hành gia tháo những chốt giữ tấm pin ở trạng thái cuộn, nó sẽ tự động bung ra trong khoảng 10 phút.

Các phi hành gia cũng phải đối mặt với sự thay đổi liên tục và nhanh chóng giữa ban ngày và ban đêm trên trạm vũ trụ, diễn ra khoảng 45 phút một lần. Một số kết nối điện bắt buộc phải được hoàn tất trong khoảng thời gian trạm nằm trong vùng tối (ban đêm theo quỹ đạo), khi các tấm pin hiện có không tạo ra điện năng.

Được biết, chuyến đi bộ ngoài không gian vào tuần trước để lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời thứ 7 đã kéo dài 7 giờ 11 phút.

Theo NASA, đợt nâng cấp này sẽ giúp tăng khoảng 30% công suất điện khả dụng cho ISS, từ 160 lên 215 kilowatt.

Hoạt động hôm 5-11 đánh dấu giai đoạn cuối cùng của chương trình hiện đại hóa được khởi động từ năm 2021. Nguồn năng lượng bổ sung này sẽ hỗ trợ các nghiên cứu khoa học và những hệ thống thiết yếu cho đến khi trạm vũ trụ dự kiến ​​ngừng hoạt động vào khoảng năm 2030, sau đó sẽ được điều khiển để rơi vào bầu khí quyển Trái đất.