Đoàn xe quân sự Đức gặp tai nạn trên đường cao tốc ở Ba Lan

ANTD.VN - Lực lượng Hiến binh Ba Lan, 3 binh sĩ Đức đã phải nhập viện sau khi 2 xe tải quân sự trong cùng một đoàn xe va chạm với nhau trên tuyến đường cao tốc ở phía tây nam Ba Lan.

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Theo Trung tá Dariusz Rozkosz, phát ngôn viên Lực lượng Hiến binh Ba Lan, vụ va chạm xảy ra vào ngày 4-11 trên đường cao tốc A4, gần khu vực Kostomloty, cách thành phố Wroclaw 27 km, khiến 3 binh sĩ Đức bị thương. Ông cho biết thêm rằng các lái xe đều không sử dụng chất kích thích hoặc đồ uống có cồn.

Nhà chức trách Ba Lan xác nhận đoàn xe quân sự Đức đang di chuyển qua lãnh thổ Ba Lan theo một giấy phép không yêu cầu sự hộ tống của quân đội Ba Lan. Điểm đến cuối cùng của đoàn xe không được tiết lộ.

Vụ tai nạn đã gây ra tình trạng gián đoạn giao thông nghiêm trọng, với hàng xe kéo dài tới 10 km. Lực lượng cứu hỏa cho biết các xe quân sự này đang vận chuyển khoảng 150 lít nhiên liệu diesel, nhưng thùng chứa nhiên liệu vẫn còn nguyên vẹn. Các hạn chế giao thông đã được dỡ bỏ vào cuối ngày 4-11.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Đức đang mở rộng các hoạt động quân sự tại Đông Âu, trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường lực lượng của NATO dọc theo sườn phía Đông.

Kể từ tháng 6, các kỹ sư quân sự Đức đã được triển khai tới Ba Lan để hỗ trợ xây dựng “Lá chắn phía Đông” - một mạng lưới các công trình phòng thủ dọc theo biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và Belarus.

Berlin cũng đang thiết lập hiện diện quân sự thường trực tại quốc gia láng giềng Lithuania, nơi một lữ đoàn thiết giáp của Đức dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động đầy đủ cuối năm 2027. Việc triển khai này dự kiến ​​sẽ bao gồm khoảng 4.800 binh sĩ, đánh dấu một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện quân sự của Đức dọc theo sườn phía Đông của NATO.

Nga cảnh báo rằng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của NATO gần biên giới nước này gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng.

Liên minh châu Âu (EU) cho rằng việc tăng cường năng lực quân sự là cần thiết để đối phó với “mối đe dọa từ Nga” đang ngày càng gia tăng. Moscow bác bỏ những tuyên bố này, cho rằng đó là điều vô lý, đồng thời cáo buộc chính phủ các nước châu Âu đang lợi dụng cái gọi là “mối đe dọa” đó để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và cung cấp vũ khí cho Ukraine.