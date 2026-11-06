Động thái đầu tiên của Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là gì?

ANTD.VN - Ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một động thái gây chú ý khi ký sắc lệnh nhằm bảo vệ những thay đổi ông đã thực hiện tại Phòng Bầu dục và Phòng Nội các, với mục đích ngăn các tổng thống tương lai đảo ngược dấu ấn của mình.

Ông Trump tìm cách "đóng đinh di sản” tại Phòng Bầu dục sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Đây là hành động chính thức đầu tiên của ông Trump sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Ông Trump cho biết, sắc lệnh mới sẽ tạo ra các rào cản pháp lý nhằm bảo tồn hiện trạng của Phòng Bầu dục, nơi ông đã dành nhiều năm để cải tạo theo phong cách cá nhân với các chi tiết trang trí màu vàng và nhiều thay đổi về nội thất.

Ngồi tại bàn làm việc Resolute khi ký văn bản, ông Trump khẳng định những thay đổi được thực hiện không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là một phần của di sản lịch sử mà ông muốn lưu giữ.

Theo các nguồn tin Mỹ, sắc lệnh được xây dựng theo hướng hạn chế khả năng các tổng thống kế nhiệm tùy ý thay đổi hoặc loại bỏ những dấu ấn mà chính quyền hiện tại đã tạo dựng ở các không gian biểu tượng của Nhà Trắng.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump từng bày tỏ mong muốn khu vực làm việc của tổng thống được trao quy chế bảo tồn đặc biệt nhằm bảo vệ những thay đổi đã được thực hiện dưới nhiệm kỳ của mình.

Ông cũng cho rằng giá trị lịch sử của căn phòng cần được bảo vệ trước các đợt cải tạo trong tương lai.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là không thuận lợi đối với đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội được dự báo sẽ làm gia tăng các cuộc điều tra, giám sát và sức ép chính trị đối với Nhà Trắng trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Tuy nhiên, ông Trump những ngày gần đây liên tục xuất hiện trong các sự kiện liên quan đến các dự án xây dựng, cải tạo và các chương trình mang tính biểu tượng tại Thủ đô Washington.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Tổng thống Mỹ dành sự quan tâm đáng kể cho các dự án mà ông coi là di sản cá nhân.

Phòng Bầu dục không chỉ là nơi làm việc của Tổng thống Mỹ mà còn là một trong những biểu tượng quyền lực nổi tiếng nhất thế giới, vì vậy mọi thay đổi liên quan đến không gian này thường mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng đặc biệt.