EU tăng đầu tư vào Greenland giữa sức ép từ Mỹ

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 7-9 công bố gói đầu tư 200 triệu euro (232 triệu USD), dành cho Greenland trong 2 năm tới nhằm tăng cường quan hệ với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (ở giữa), Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen (bên phải) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (bên trái) đến thăm đảo Qaarusuup Nunaa, Greenland vào ngày 6-9-2026

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết nguồn vốn sẽ được dùng để cải thiện kết nối Internet, phát triển năng lượng sạch, thủy điện, nghề cá, giáo dục, nhà ở và du lịch bền vững.

EU cũng đề xuất tăng hỗ trợ trực tiếp cho Greenland lên khoảng 530 triệu euro trong giai đoạn 2028-2034.

Phát biểu tại thủ phủ Nuuk, bà Von der Leyen khẳng định tương lai của Greenland phải do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đến thăm đảo Qoornok, Greenland vào ngày 6-9-2026

Gói đầu tư được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh. Các tuyên bố này vấp phải phản đối từ Greenland và Đan Mạch, đồng thời gây căng thẳng trong quan hệ giữa các đồng minh NATO.

Greenland có vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời sở hữu nhiều khoáng sản quan trọng. Biến đổi khí hậu làm băng tan và mở ra các tuyến hàng hải mới, khiến hòn đảo ngày càng được Mỹ, châu Âu, Nga và Trung Quốc quan tâm.