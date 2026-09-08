Trung Quốc cho phép truyền thông quốc tế tới địa điểm bị sạt lở đất ở Tây Tạng

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho phép các hãng truyền thông quốc tế đến thăm địa điểm ở Khu tự trị Tây Tạng, nơi chịu thiệt hại nặng nề trong vụ sạt lở đất kinh hoàng hồi tháng trước.

Các đội cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau vụ sạt lở đất ở Khu tự trị Tây Tạng, miền Tây Trung Quốc. Ảnh: CNS/AFP

Các nhân viên truyền thông đã đến thành phố Shigatse gần biên giới với Nepal. Những hình ảnh do Reuters và các hãng truyền thông khác công bố cho thấy khu vực từng có một trạm kiểm soát cửa khẩu với tòa nhà 5 tầng đứng sừng sững nay đã bị đất và cát vùi lấp, cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng.

Đoạn video ghi lại vào thời điểm xảy ra thảm họa cho thấy trận lũ quét đã nhấn chìm tòa nhà này. Những hình ảnh cũng cho thấy các vách đá bị sụp đổ dọc theo một con sông chảy qua vùng núi.

Cơ quan chức năng về thảm họa của Nepal cho biết 1.342 người đã thiệt mạng và gần 5.000 người khác vẫn chưa rõ tung tích trong trận lũ quét xảy ra tại khu vực này vào ngày 26-8. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết về phía Trung Quốc có 43 người đã được xác nhận tử vong và 519 người vẫn còn mất tích.

Các hãng truyền thông nước ngoài cần xin phép chính quyền Trung Quốc để được vào khu tự trị này. Trung Quốc dường như muốn nhấn mạnh nỗ lực cứu hộ cũng như tính minh bạch trong việc công khai thông tin của mình bằng cách cho phép truyền thông tiếp cận địa điểm này.

Chính phủ Nepal đã tuyên bố ngày 7-9 là ngày quốc tang để tưởng niệm những người đã thiệt mạng. Lễ tang được tổ chức vào ngày thứ 13 kể từ khi xảy ra thảm họa, theo truyền thống của đạo Hindu. Theo đó, các cơ quan chính quyền trên khắp Nepal đã treo cờ rủ.