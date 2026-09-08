Nepal đối mặt với kinh phí tái thiết khổng lồ sau thảm họa lũ quét

ANTD.VN - Nepal đang đề nghị Quỹ Ứng phó tổn thất và thiệt hại của Liên hợp quốc hỗ trợ khẩn cấp sau trận lũ quét thảm khốc cuối tháng 8-2026.

Hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy do lũ quét

Theo Cơ quan Quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, lũ lụt gây thiệt hại khoảng 387,5 tỷ rupee Nepal (2,56 tỷ USD) đối với nhà ở, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Đây mới là đánh giá sơ bộ, chưa tính đầy đủ những tổn thất gián tiếp đối với sinh kế, du lịch, thị trường, hệ sinh thái và các dịch vụ thiết yếu.

Chi phí phục hồi khẩn cấp trong 4 tháng đầu tiên dự kiến cần thêm khoảng 52,6 triệu USD, chủ yếu dành cho sửa chữa đường sá, dựng nơi ở tạm thời, cung cấp nước sạch và khôi phục điện.

Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành

Khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng lại, trong đó ít nhất 7.500 căn đã bị phá hủy hoàn toàn.

Thảm họa bắt đầu ngày 26-8 khi một khối băng, đá và bùn khổng lồ đổ xuống hệ thống sông tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Dòng lũ mang theo lượng lớn đất đá tràn qua các huyện miền núi Rasuwa, Nuwakot và Dhading, phá hủy làng mạc, cầu đường, cơ sở thủy điện và tuyến giao thông xuyên biên giới.

Hơn 1.200 người được xác định đã thiệt mạng tại Nepal, trong khi hàng nghìn người vẫn chưa được xác định tung tích.

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Các công trình năng lượng chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo những đánh giá ban đầu, trận lũ đã làm gián đoạn khoảng 901MW công suất thủy điện.

Nhiều công nhân bị mắc kẹt trong các đường hầm của dự án, trong khi một số khu dân cư chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không do đường bộ và cầu bị cuốn trôi.

Ngày 31-8, Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle và Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Môi trường Gita Chaudhary đã gửi thư tới các đồng Chủ tịch Hội đồng Quỹ Ứng phó tổn thất và thiệt hại, đề nghị có quyết định đặc biệt nhằm giải ngân hỗ trợ trực tiếp và nhanh chóng.

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Kathmandu nhấn mạnh quy mô hậu quả đã vượt quá khả năng ứng phó trước mắt của quốc gia Nam Á này.

Nepal không nêu số tiền cụ thể muốn nhận, bởi hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Tuy nhiên, giới chức nước này cho rằng một phản ứng sớm từ quỹ sẽ giúp bảo vệ cộng đồng bị ảnh hưởng, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và ngăn hậu quả nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm quyên góp được tập kết tại Kathmandu, Nepal

Quỹ Ứng phó tổn thất và thiệt hại được các quốc gia nhất trí thành lập tại Hội nghị khí hậu COP27 năm 2022 và đưa vào hoạt động tại COP28. Mục tiêu là hỗ trợ những nước đang phát triển chịu hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Liên hợp quốc và các đối tác đã huy động nguồn lực ban đầu để hỗ trợ Nepal. Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương giải ngân 2,5 triệu USD, trong khi Thụy Sĩ cung cấp 1 triệu USD; Australia và Anh cũng cam kết trợ giúp.

Ngân hàng Thế giới, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong số các đối tác dự kiến đóng góp vào quỹ cứu trợ của Chính phủ Nepal. Tuy nhiên, những khoản hỗ trợ ban đầu vẫn rất nhỏ so với tổng nhu cầu tái thiết.