Nga và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước

ANTD.VN - Nga và Triều Tiên ngày 7-9 khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen, tạo thêm tuyến vận tải trực tiếp giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng được mở rộng.

Cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen nối giữa Triều Tiên và Nga

Cây cầu dài khoảng 1km, có hai làn xe và nối tỉnh Primorsky ở vùng Viễn Đông Nga với khu vực biên giới Triều Tiên. Công trình được thiết kế để lưu thông tới 300 phương tiện mỗi ngày thông qua cửa khẩu mới xây dựng.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song tham dự lễ khánh thành qua hình thức trực tuyến. Sau nghi thức chính thức, đoàn xe tải treo quốc kỳ hai nước đã lần đầu đi qua cây cầu.

Ông Mishustin cho biết sự kiện này là một dấu mốc lịch sử và việc mở rộng hạ tầng giao thông xuyên biên giới sẽ tạo động lực cho hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa và du lịch.

Những lá cờ tung bay trong buổi lễ khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền Nga và Triều Tiên bắc qua sông Tumen

Cây cầu sẽ được kết nối với mạng lưới đường bộ liên bang của Nga và hành lang vận tải Đông - Tây, chạy từ Vladivostok tới Saint Petersburg.

Theo Chính phủ Nga, xe tải có thể sử dụng cầu để vận chuyển hàng hóa ngay sau lễ khánh thành. Công trình này dự kiến vận hành đầy đủ vào cuối năm 2026, khi hoạt động vận chuyển hành khách cũng được triển khai.

Nga và Triều Tiên đã có đường hàng không và đường sắt trực tiếp nhưng chưa có tuyến đường bộ chính thức. Trong nhiều thập niên, cầu Hữu nghị được đưa vào sử dụng từ năm 1959 là điểm kết nối trên bộ duy nhất giữa hai nước, chủ yếu phục vụ đường sắt.

Xe tải của Triều Tiên băng qua cây cầu đường bộ mới bắc qua sông Tumen giữa Nga và Triều Tiên trong lễ khánh thành

Thỏa thuận xây dựng cầu đường bộ được ký trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6-2024, cùng thời điểm Nga và Triều Tiên ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Công trình được khởi công tháng 4-2025 và hoàn thành sau khoảng 16 tháng.

Cây cầu được đặt theo tên Yakov Novichenko, một sĩ quan Hồng quân Liên Xô được Triều Tiên ghi nhận đã cứu nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành trong một vụ ám sát bất thành tại Bình Nhưỡng năm 1946. Chiếc ô tô từng thuộc sở hữu của ông Novichenko dẫn đầu đoàn xe phía Nga trong lễ khai trương.

Nga và Triều Tiên có hơn 17km biên giới chung, chủ yếu chạy dọc sông Tumen. Vì vậy, cây cầu mới được kỳ vọng giúp hai nước khắc phục hạn chế về hạ tầng vận tải, tăng lưu lượng hàng hóa và thúc đẩy đi lại trong tương lai.