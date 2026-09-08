Nhật Bản: Mưa lớn gây ngập lụt khiến hơn 3.600 trường học tại 11 tỉnh phải đóng cửa

ANTD.VN - Mưa lớn kéo dài từ sáng 7-9 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền đông Nhật Bản, khiến hơn 3.600 trường học phải đóng cửa và làm gián đoạn giao thông diện rộng. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng.

Người dân chờ đèn đỏ dưới trời mưa trước ga JR Shinjuku ở Tokyo vào ngày 7-9-2026

Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, tính đến trưa 7-9, tổng cộng 3.661 cơ sở giáo dục tại 11 tỉnh đã phải tạm dừng hoạt động do mưa lớn. Các trường bị ảnh hưởng gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học.

Chiba là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với 894 trường đóng cửa. Tiếp theo là Tokyo 739 trường, Kanagawa 646 trường, Fukushima 454 trường và Tochigi 358 trường.

Mưa lớn cũng khiến hệ thống đường sắt tại khu vực đô thị Tokyo tê liệt một phần. Các nhà điều hành đường sắt cho biết hơn 140.000 người bị ảnh hưởng do nhiều tuyến phải tạm ngừng.

Các tuyến chính như tuyến Yamanote phải giảm tần suất 20-30% so với ngày thường vào sáng sớm.

Mưa lớn gây ảnh hưởng giao thông diện rộng (Ảnh: AFP)

Theo Sở Cứu hỏa địa phương, một phụ nữ khoảng 60 tuổi đã tử vong sau khi được tìm thấy bất tỉnh trong ô tô bị ngập nước tại một đường hầm ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban hành cảnh báo khẩn cấp độ 5 về sạt lở đất - mức cao nhất tại khu vực làng Niijima, thị trấn Oshima và làng Toshima thuộc quần đảo Izu, phía nam Tokyo.

Trong 24 giờ qua, đảo Oshima ghi nhận lượng mưa hơn 580mm, cao kỷ lục trong tháng 9 kể từ khi có số liệu.

JMA cũng phát cảnh báo sạt lở cấp độ 4 cho một số khu vực thuộc tỉnh Chiba và Saitama giáp Thủ đô Tokyo. Chính quyền tỉnh Chiba thông báo có 2 người bị thương do trượt ngã trong mưa.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, luồng không khí ấm và ẩm tràn vào vùng áp thấp gần bờ biển phía nam đảo Honshu là nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn này.

Dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 10-9, tập trung chủ yếu dọc bờ biển Thái Bình Dương từ tây sang đông Nhật Bản. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo các dải mưa có thể gây mưa cục bộ rất lớn ở vùng đông bắc Tohoku.