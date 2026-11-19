Từ quầy tiếp dân đến lời hứa không thể trễ hẹn
Ngay từ những giây đầu tiên của quầy “Nụ cười tiếp dân”, không khí hội thi vừa có nét nghiêm túc đúng điều lệnh Công an, vừa pha chút duyên dáng, gần gũi khi người cán bộ tiếp dân đứng dậy ra tận cửa đón khách, mỉm cười, hơi cúi chào và trò chuyện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt với ông David - một công dân Úc 45 tuổi đến xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Thế nhưng, nụ cười ấy nhanh chóng đối mặt với một tình huống thực tế đầy áp lực khi thông tin trên hộ chiếu của ông David không khớp với tờ khai
Đúng lúc nút thắt ấy siết chặt, nhịp xử lý của cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ lập tức chuyển sang sự chủ động và quyết đoán khi nữ chiến sĩ gọi ngay Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ quầy tiếp dân, phối hợp kiểm tra, xác minh lại trường hợp gấp rút để tìm phương án khắc phục nhanh nhất có thể
Giá trị của “5 Luôn - 3 Không”
Điểm chạm cảm xúc sâu nhất của tiểu phẩm khi ánh sáng chuyển tông màu ấm dần, spotlight hướng vào ông David
Khi người cha quỳ xuống nắm tay con trong tưởng tượng, giọng vỡ ra vì sợ lỡ hẹn với khoảnh khắc con mở mắt, người cán bộ không đứng ngoài nỗi đau ấy
Khi hồ sơ được khắc phục xong, thông báo kết quả Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có sau 3 ngày nhờ triển khai mô hình “Lý lịch tư pháp - đồng hành Ba nhất” đối với trường hợp đặc biệt đã khiến ông David sững sờ đứng bật dậy... và câu nói giản dị, chân thành: “Phục vụ là trách nhiệm của chúng tôi, còn nụ cười của ông mới chính là phần thưởng lớn nhất”
Đặt trong tổng thể hoạt động tiếp dân của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, cách xử lý tình huống ấy chính là sự vận hành “5 LUÔN – 3 KHÔNG” thuộc mô hình “Nụ cười tiếp dân”.
Sự vận hành đó chính là:
Luôn mỉm cười khi giao tiếp với người dân; Luôn lắng nghe đầy đủ các ý kiến, yêu cầu; Luôn giải thích rõ ràng các thủ tục, quy định; Luôn chủ động hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ; Luôn hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế.
Không vô cảm trước những khó khăn, vướng mắc của người dân; Không sách nhiễu, gây phiền hà; Không né tránh trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc.
Từ việc mỉm cười đón tiếp ngay từ cửa, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện phía sau hồ sơ, chủ động huy động Tổ Phản ứng nhanh hỗ trợ đến việc ưu tiên giải quyết cho trường hợp đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn, từng gạch đầu dòng của “5 luôn - 3 không” đều hiện lên sống động, không hề là khẩu hiệu khô khan trên giấy
Góc nhìn từ những vai diễn không chuyên
Điều làm nên sức nặng chân thực của tiểu phẩm không chỉ nằm ở kịch bản sát thực tế nghiệp vụ của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, mà còn ở tâm thế nhập vai của chính những cán bộ chiến sĩ bước lên sân khấu
Khi hoàn thành vai diễn người cán bộ tiếp dân trực tiếp đối diện và đồng hành cùng công dân trong suốt cao trào của vở kịch, Trung úy Cù Thị Mỹ Kim (trong vai Thiếu tá My cho biết điều đọng lại lớn nhất với chị không chỉ là việc truyền tải đúng tinh thần mô hình “Nụ cười tiếp dân” và “Lý lịch tư pháp - đồng hành Ba nhất”, mà là cảm giác được sống trọn vẹn trong sự đồng cảm và người làm cán bộ
Lần đầu hóa thân thành một công dân nước ngoài, một người cha người Úc đang đứng trước nguy cơ lỡ chuyến bay về với con trai 14 tuổi trước ca phẫu thuật - Thiếu tá Nguyễn Đức Mạnh, Phòng Tham mưu CATP Hà Nội mang đến sân khấu một góc nhìn rất đặc biệt
Nụ cười không để chấm điểm, mà để đồng hành
Khi món quà may mắn của con trai được trao gửi lại cho bé Beckham kèm lời chúc vượt qua ca phẫu thuật
Thông điệp xuyên suốt mà tiểu phẩm gửi gắm tới hội thi và tới mỗi cán bộ làm công tác tiếp dân cũng được khắc họa rõ nét: Nụ cười tiếp dân không phải để chấm điểm, mà để ai đến cũng thấy mình được lắng nghe và được đồng hành
Chưa đầy 10 phút trên sân khấu, nhưng “Một lời hứa – Một niềm tin” đã để lại định hướng cốt lõi trong xây dựng phong cách, chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử của người chiến sĩ Công an nhân dân - Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, nơi mỗi thủ tục được giải quyết bằng trách nhiệm, và mỗi niềm tin được giữ lại bằng sự tử tế