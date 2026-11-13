Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu

ANTD.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi đẩy nhanh các biện pháp để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời nói rằng các nỗ lực hiện nay đang chậm hơn tốc độ biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại COP31. Ảnh: AP

Hội nghị khí hậu COP31 diễn ra tại thành phố Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 9-11. Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo kéo dài 2 ngày đã khai mạc vào hôm 11-11.

Phát biểu tại hội nghị, ông Guterres nói: “Sự thật khắc nghiệt là cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra nhanh hơn khả năng ứng phó của chúng ta”.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Chúng ta có khả năng bảo đảm việc vượt ngưỡng mục tiêu chỉ là tạm thời, chứ không kéo dài vĩnh viễn”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết thêm: “Công bằng khí hậu là thách thức mang tính quyết định của thập kỷ tới. Chúng ta không thể yêu cầu các quốc gia chuyển đổi nền kinh tế trong khi lại không trao cho họ những nguồn lực cần thiết để thực hiện điều đó”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nước giữ vai trò chủ nhà của hội nghị, cho rằng nhân loại đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử do xu hướng tiêu dùng quá mức. Ông nói rằng những nước phát triển cần cung cấp nguồn tài chính cho các biện pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Lãnh đạo của hơn 90 quốc gia tham gia hội nghị sẽ lần lượt phát biểu. Các cuộc đối thoại cấp cao cũng sẽ được tổ chức về nhiều vấn đề, trong đó có nâng tỷ lệ điện khí hóa trên toàn cầu và giảm chất thải, những nội dung mà Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy.