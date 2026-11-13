Mỹ: Xả súng liên hoàn gần Nhà Trắng, 5 người trúng đạn, nghi phạm tự sát

ANTD.VN - Một vụ xả súng liên hoàn xảy ra ngày 12-11 tại tòa nhà khu Logan Circle, cách Nhà Trắng khoảng 1,6 km, khiến 5 người trúng đạn, trong đó 1 người thiệt mạng, trước khi nghi phạm tự sát trong căn hộ của mình.

Xe cảnh sát đến hiện trường

Theo Cảnh sát Thủ đô Washington, nghi phạm là Matt Lambert, 55 tuổi, là bác sĩ, sống tại căn hộ penhouse tầng 7 của tòa nhà.

Vào khoảng 8h sáng, Lambert đã nổ súng bắn chết người quản lý tòa nhà tại phòng tập thể dục ở tầng 1 tòa nhà, sau đó bỏ chạy lên ban công căn hộ của mình và tiếp tục bắn 4 người khác.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng

Quyền Cảnh sát trưởng Jeffery Carroll cho biết, toàn bộ vụ việc diễn ra trong chưa đầy 5 phút.

Nạn nhân tử vong tại phòng tập thể dục được xác định là James Stuart, 46 tuổi, quản lý tòa nhà.

Bốn nạn nhân khác bị bắn từ ban công căn hộ của nghi phạm, trong đó 3 người bị thương nhẹ, 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Sau khi gây án, Lambert cố thủ trong căn hộ với 3 khẩu súng và trao đổi qua điện thoại với lực lượng đàm phán, trước khi tự sát.

Lực lượng SWAT đã phong tỏa toàn bộ dãy phố, khu dân cư và siêu thị Whole Foods. Các trường học lân cận phải đóng cửa tạm thời.

Theo hồ sơ tòa án, Lambert đang trong quá trình kiện tụng kéo dài với ban quản lý tòa nhà về tình trạng nấm mốc, ẩm ướt trong căn hộ tại tầng 7 của mình.

Ông cho rằng không thể sử dụng căn hộ từ năm 2024 sau khi một nhà thầu thi công mặt ngoài tòa nhà.

Trên mạng xã hội X, Lambert lập một trang có tên OfMiceandMold, đăng ảnh, báo cáo kỹ thuật và gọi đó là “bản tuyên ngôn” của mình.

Luật sư của Lambert, ông Joel Braithwaite, cho biết thân chủ đã chi hơn 300.000 USD cho vụ kiện.

Hồ sơ bất động sản cho thấy ông Lambert mua căn hộ vào tháng 9-2016 với giá gần 1,1 triệu USD và sống tại đây từ năm 2017. Vụ kiện vẫn đang trong quá trình xét xử.