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Thế giới

Một sĩ quan quân đội Nga tử vong trong vụ nổ bom xe tại St. Petersburg

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo, một sĩ quan quân đội nước này đã tử vong trong vụ nổ bom xe tại thành phố St. Petersburg.

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Hiện trường vụ nổ bom xe. Ảnh: AFP/Getty Images

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h sáng 12-11 tại một khu dân cư ở ngoại ô thành phố, khiến vị sĩ quan này tử vong khi ông đang lái xe rời khỏi sân chung cư.

Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ đã được gắn dưới gầm xe ô tô của ông và được kích nổ từ xa. Vụ nổ cũng làm vỡ cửa kính chiếc xe buýt đô thị đang đi ngang qua, nhưng không có thêm thương vong nào khác được ghi nhận.

Truyền thông địa phương cho biết nạn nhân là một Đại tá. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện danh tính nạn nhân chưa được công bố, và cũng chưa có nghi phạm nào được xác định.

Một vụ đánh bom tương tự từng xảy ra vào tháng 8 vừa qua, cách hiện trường vụ nổ hôm 12-11 khoảng 500 mét. Khi đó, một Trung tá quân đội Nga thuộc đơn vị không quân và phòng không đã thiệt mạng sau khi một thiết bị phát nổ dưới gầm xe ô tô của ông. Vợ ông, người đi cùng trên xe, đã sống sót nhưng bị thương nặng.

Vụ việc mới nhất này xảy ra sau loạt vụ đánh bom và âm mưu ám sát nhắm vào các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga. Cơ quan tình báo Ukraine đã nhận trách nhiệm tiến hành một số vụ tấn công này.

Hồi tháng 12-2024, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng Phòng chống Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Nga, đã thiệt mạng do một quả bom giấu trong chiếc xe scooter điện bên ngoài tòa nhà chung cư của ông ở Moscow. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát này.

Theo RT

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Từ khóa:

#sĩ quan quân đội Nga #vụ nổ bom xe #St. Petersburg

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