Thủ đô Bangkok có nguy cơ ngập thường xuyên 30% diện tích

ANTD.VN - Khoảng 30% diện tích Thủ đô Bangkok có nguy cơ thường xuyên chìm trong nước vào năm 2050 nếu Thái Lan không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đợt mưa lớn mới đây gây ngập trên diện rộng ở Thủ đô Bangkok

Cảnh báo được các chuyên gia môi trường và thủy lợi đưa ra tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7-10, sau khi những đợt mưa lớn mới đây gây ngập trên diện rộng và làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống tại Thủ đô.

Các chuyên gia cho rằng Bangkok đang phải đối mặt đồng thời với nhiều nguy cơ, gồm mực nước biển dâng, sụt lún đất, mưa cực đoan và lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

Thành phố có địa hình thấp, nhiều khu vực chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 1,5m, trong khi tốc độ sụt lún khiến khả năng thoát nước ngày càng suy giảm.

Nếu không có biện pháp ứng phó mang tính hệ thống, khoảng 500km2 trong tổng diện tích hơn 1.500km2 của Bangkok có thể rơi vào tình trạng ngập kéo dài hoặc phải phụ thuộc thường xuyên vào đê bao, trạm bơm và các công trình kiểm soát nước.

Giới chuyên gia nhận định các dự án chống ngập hiện nay còn phân tán và chủ yếu xử lý hậu quả sau khi nước dâng.

Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan trước đó cho biết hoạt động phòng chống thiên tai của nước này bị phân chia giữa 48 cơ quan thuộc 13 bộ, trong khi hệ thống cảnh báo sớm và chia sẻ dữ liệu còn nhiều hạn chế.

Đợt mưa lớn cuối tháng 9 cho thấy mức độ dễ tổn thương của Bangkok. Thành phố ghi nhận khoảng 320mm mưa trong 3 ngày, gần tương đương lượng mưa trung bình của cả tháng 9.

Lũ lụt ảnh hưởng khoảng 700.000 người và làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông, bệnh viện cùng hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi.

Các chuyên gia đề nghị chính phủ xây dựng một chiến lược tổng thể cho toàn lưu vực sông Chao Phraya, nâng cấp hệ thống thoát nước, tăng diện tích dự trữ nước, hạn chế khai thác nước ngầm và kiểm soát hoạt động xây dựng tại vùng trũng thấp.

Bangkok cũng được khuyến nghị phát triển thêm không gian xanh, hồ điều tiết và các khu vực có khả năng hấp thụ nước mưa, thay vì chỉ phụ thuộc vào đê, đường hầm thoát nước và máy bơm.

Các chuyên gia cảnh báo chi phí phòng ngừa sẽ thấp hơn nhiều so với thiệt hại kinh tế, xã hội nếu thành phố tiếp tục ứng phó theo từng đợt ngập.

Chính phủ cần hành động ngay trong thập niên này, bởi nhiều dự án hạ tầng lớn có thể cần hàng chục năm để hoàn thành.