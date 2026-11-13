Tổng thống Trump nêu tên nhân vật có thể kế nhiệm ông Jensen Huang tại Nvidia

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cựu Giám đốc điều hành (CEO) của hãng Apple, ông Tim Cook, nên tiếp quản Nvidia sau khi vị lãnh đạo lâu năm Jensen Huang từ chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng. Nguồn: RT

Ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành Nvidia sau khi xuất hiện các thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với người phụ nữ bị nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc.

“Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”, Tổng thống Trump viết, đồng thời cho rằng tỷ phú Tim Cook, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Apple, có thể trở thành người kế nhiệm ông Jensen Huang tại Nvidia.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng lên tiếng bảo vệ tỷ phú Jensen Huang, gọi ông là “một người tuyệt vời” và bày tỏ niềm tin rằng vị lãnh đạo này không hề hay biết về hành vi gián điệp bị cáo buộc.

Tỷ phú Tim Cook, Chủ tịch Hội đồng quản trị Apple. Ảnh: WireImage/Getty Images

Ông Trump và ông Cook đã duy trì mối quan hệ trong nhiều năm. Tổng thống Trump từng kể lại rằng vị lãnh đạo Apple đã gọi điện nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Vào tháng 8-2025, ông Cook đã đến gặp Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục và tặng nhà lãnh đạo Mỹ một tấm bảng lưu niệm có đế bằng vàng 24 karat, đúng vào thời điểm Apple công bố kế hoạch tăng cam kết đầu tư tại Mỹ lên 600 tỷ USD trong vòng 4 năm.

Sau đó, Tổng thống Trump đã lên tiếng ca ngợi ông Cook và mô tả mối quan hệ giữa họ là “lâu dài và rất tốt đẹp”.

Hôm 12-11, Nvidia thông báo rằng ông Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên hội đồng quản trị, với quyết định “có hiệu lực ngay lập tức”, khép lại 33 năm gắn bó với công ty. Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền trong thời gian Nvidia tìm kiếm người thay thế chính thức.

Cuộc khủng hoảng bùng phát sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ của ông Jensen Huang với bà Alice Huang (còn gọi là Huang Le) - nữ doanh nhân từng có mối liên hệ với Megaspeed International, một đơn vị mua chip của Nvidia có trụ sở tại Singapore.

Tờ The New York Times và Financial Times đưa tin rằng các quan chức tình báo Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này đã thu thập thông tin cho Bắc Kinh, đồng thời tác động để ông Jensen Huang thúc đẩy việc Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip.

Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc gián điệp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Côn gọi câu chuyện về gián điệp Trung Quốc là “một cáo buộc vô căn cứ, là hành vi vu khống và bôi nhọ”.