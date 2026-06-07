An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Thành phố St. Petersburg hứng chịu cuộc tấn công UAV quy mô lớn

0 bình luận
Thu Nguyên

ANTD.VN - Thành phố St. Petersburg và vùng Leningrad của Nga sáng 6-6 hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn của Ukraine. Đây là đợt tập kích UAV thứ hai nhằm vào khu vực kể từ khi Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) khai mạc.

1000042888.jpg
Cột khói đen bốc lên sau khi Ukraine tấn công UAV vào St. Petersburg

Vụ tấn công diễn ra vào ngày bế mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026 - sự kiện kinh tế thường niên quan trọng của Nga.

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov thông báo trên kênh Max vào sáng 6-6 rằng thành phố bị tập kích UAV quân sự quy mô lớn.

Ông kêu gọi người dân ở trong nhà, không ra ngoài theo khuyến cáo của Bộ Chỉ huy Tác chiến. “Hệ thống phòng không đang hoạt động”, ông Beglov viết.

Thống đốc vùng Leningrad cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ 140 UAV bay vào khu vực bao quanh St. Petersburg. Chính quyền địa phương thông tin hiện chưa có thương vong và chưa ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Trước đó, khu vực này cũng hứng chịu một cuộc không kích lớn bằng máy bay không người lái vào ngày 3-6, ngày khai mạc diễn đàn SPIEF thu hút đại diện từ hơn 130 quốc gia tham gia.

Hiện chính quyền St. Petersburg duy trì khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng cho đến khi hệ thống phòng không hoàn tất kiểm soát không phận.

Theo RT

Tin liên quan

Từ khóa:

#Nga Ukraine #St. Petersburg

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng