12,9 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học Gaokao

ANTD.VN - Hôm nay, 7-6, khoảng 12,9 triệu học sinh Trung Quốc bắt đầu tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao) năm 2026. Con số này giảm nhẹ so với 13,35 triệu thí sinh năm 2025, nhưng quy mô tổ chức và mức độ công nghệ giám sát tiếp tục được nâng cấp mạnh để đảm bảo công bằng cho kỳ thi quan trong này.

Học sinh ôn luyện thi đại học tại một trường trung học ở Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 4-6-2026

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, chính quyền địa phương được chỉ đạo duy trì môi trường trực tuyến an toàn cho kỳ thi và giữ trật tự quanh các điểm thi. Bộ cũng triển khai chiến dịch trấn áp việc bán thiết bị gian lận, thi hộ và các hành vi bất thường từ cơ sở luyện thi.

Để chống gian lận công nghệ cao, Trung Quốc mở rộng hệ thống giám sát thông minh và kiểm tra thông minh tại các phòng thi. Các biện pháp an ninh được tăng cường, kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt hơn, chặn tín hiệu vô tuyến tại tất cả điểm thi, sàng lọc kỹ điện thoại, đồng hồ thông minh, kính thông minh, tai nghe giấu kín.

Tại lối vào, thí sinh phải qua 2 cổng an ninh thông minh có khả năng phát hiện vật kim loại nhỏ. Nếu báo động, giám thị sẽ kiểm tra bổ sung bằng máy dò cầm tay. Xác minh sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, quét vân tay, quét mống mắt cũng được thực hiện nhiều lần trước, trong và sau giờ thi, mỗi lần chỉ vài giây.

Công nghệ AI được đưa vào giám sát thời gian thực tại nhiều tỉnh, thành phố. Phòng thi lắp hệ thống AI tự động phát hiện hành vi bất thường như thí sinh trao đổi thì thầm, liếc mắt nhiều lần, thậm chí cả việc giám thị thiếu tập trung. Hệ thống phân tích hành vi và cảnh báo sớm giúp giảm áp lực cho giám thị coi thi.

Cơ quan quản lý giám sát nghiêm khu vực thi để phát hiện, chặn liên lạc vô tuyến trái phép, ngăn chặn gian lận qua thiết bị điện tử.

Nhiều địa phương thực hiện biện pháp giảm ồn, giảm kẹt xe. Nhiều thành phố lùi giờ làm việc cơ quan, doanh nghiệp, lập làn ưu tiên cho xe chở thí sinh, cảnh sát sẵn sàng hộ tống học sinh kẹt xe.

Kỳ thi Gaokao được xem là kỳ thi căng thẳng và gắt gao nhất ở Trung Quốc. Kỳ thi chuẩn hóa cho phép học sinh mọi tầng lớp cạnh tranh công bằng, đảm bảo minh bạch tuyển sinh đại học. Với nhiều thí sinh, đây là khoảnh khắc đổi đời bằng nỗ lực cá nhân để vào được các trường đại học danh tiếng.

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