Israel không kích dữ dội miền Nam Lebanon gây nhiều thương vong

ANTD.VN - Ít nhất 14 người, trong đó có 3 binh sĩ quân đội Lebanon, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Lebanon ngày 6-6, Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) cho biết.

Nhà cửa bị phá hủy ở khu vực Dibbine, Lebanon trong các cuộc ﻿không kích của Israel ngày 6-6

Quân đội Lebanon cho biết 3 binh sĩ tử vong khi đang tuần tra trên xe dọc tuyến đường Khardali - Kfar Tebnit, khu vực Nabatieh.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã mở cuộc điều tra vụ việc. Theo IDF, chiếc xe bị phát hiện trong khu vực giao tranh ác liệt giữa lúc có thông tin tình báo cảnh báo mối đe dọa từ Hezbollah. IDF khẳng định các hoạt động nhắm vào Hezbollah, không nhằm vào quân đội Lebanon.

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) lên án vụ tấn công là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Lebanon và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri bác bỏ lời biện minh của Israel. Ông nói đây hoàn toàn không phải là sai lầm hay tai nạn.

Theo thống kê sơ bộ của Lebanon, 6 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Saksakiyeh, quận Sidon.

Các cuộc tấn công khác khiến 1 người chết trên đường cao tốc Deir al-Zahrani, 2 người ở thị trấn Harouf, 1 người ở Jouaiya và 1 người đi xe máy ở Abbassiyeh được xác định là nhân viên y tế Ali Samadi.

Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với một số thị trấn, làng mạc ở quận Jezzine và Ansariyeh.

IDF cho biết cuối tuần qua đã tấn công khoảng 150 địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, gồm kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và bệ phóng tên lửa.

Trong khi đó, Hezbollah cho biết lực lượng này đã chặn một máy bay không người lái Hermes 450 của Israel trên thị trấn Sharqiyeh, miền Nam Lebanon và buộc UAV phải rút lui.

Trung tâm Điều hành khẩn cấp y tế công cộng của Lebanon cho biết, con số thương vong do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2-3 đã lên tới 3.593 người thiệt mạng và 10.990 người bị thương.

Hiện giao tranh qua biên giới Israel -Lebanon tiếp diễn, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm thực thi Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc vẫn bế tắc.