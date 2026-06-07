Liệu một công dân Mỹ có thể trở thành Tổng thống Colombia?

ANTD.VN - Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Abelardo De La Espriella - một công dân song tịch Colombia và Mỹ - trong vòng bầu cử Tổng thống thứ hai của Colombia. Nhưng liệu một Tổng thống Mỹ Latinh có thể đồng thời là công dân Mỹ được không?

Ông Abelardo De La Espriella đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia

Ông Abelardo De la Espriella - ứng cử viên cánh hữu trong cuộc đua Tổng thống Colombia đã vận động tranh cử với tư cách là một người yêu nước, đội mũ rơm và mặc áo bóng đá màu vàng của quốc gia mình. Ông Abelardo De La Espriella năm nay 47 tuổi, nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2023 sau khi sống hơn 1 thập kỷ ở Florida và làm luật sư bào chữa cho các thân chủ Colombia nổi tiếng.

Vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Colombia khép lại ngày 31-5 với kết quả không ứng viên nào giành quá bán số phiếu. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Abelardo De La Espriella dẫn đầu với khoảng 44% số phiếu, theo sau là Thượng nghị sĩ Ivan Cepeda với khoảng 41%. Ông De La Espriella sẽ đối đầu với đối thủ Ivan Cepeda trong vòng bầu cử thứ hai dự kiến diễn ra ngày 21-6.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng ủng hộ ông De La Espriella tuần qua, đối thủ Cepeda đã lên án sự ủng hộ này, cho rằng ông De La Espriella đang cho phép “sự can thiệp của các chính phủ nước ngoài định hình cuộc đua bầu cử của chúng ta”. Nhưng đối với nhiều người Colombia, sự ủng hộ của ông Donald Trump dường như là yếu tố đưa ông De La Espriella đến gần chiến thắng hơn. Ông đã coi mối quan hệ thân thiết của mình với Mỹ là một thế mạnh.

Theo tờ New York Times, không có điều khoản nào trong luật pháp Mỹ yêu cầu người đứng đầu nhà nước nước ngoài phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo Giáo sư Amanda Frost tại Đại học Virginia, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng công dân song tịch chỉ có thể mất quốc tịch Mỹ nếu họ bày tỏ mong muốn từ bỏ quốc tịch đó. Những hành vi có vẻ không phù hợp với quốc tịch Mỹ - chẳng hạn như tranh cử chức vụ nước ngoài - tự bản thân nó không dẫn đến việc mất quốc tịch. “Điều này chắc chắn không phải là chưa từng có tiền lệ và thực sự phụ thuộc vào luật pháp của từng quốc gia” - ông Charles Kuck, cựu Chủ tịch của Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ cho biết. Ông Kuck lưu ý rằng, một số nguyên thủ quốc gia khác ở Mỹ Latinh cũng là công dân song tịch như ông Daniel Noboa - Tổng thống Ecuador (người sinh ra ở Miami, Mỹ) hay ông Pedro Pablo Kuczynski - cựu Tổng thống Peru (đã từ bỏ quốc tịch Mỹ trước khi nhậm chức).

Trong khi đó, ông Luis Gilberto Murillo - cựu Đại sứ Colombia tại Mỹ cho biết, Hiến pháp Colombia cũng không yêu cầu ông De La Espriella phải từ bỏ hộ chiếu Mỹ. Ông nói: “Một người có thể có 2 quốc tịch và vẫn là Tổng thống Colombia”, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Gustavo Petro có cả quốc tịch Italia và Colombia. Thậm chí, câu hỏi đặt ra là liệu một Tổng thống Colombia có thể có 3 quốc tịch hay không, bởi ông De La Espriella cũng có hộ chiếu Italia và từng sống ở Florence trước khi trở về năm ngoái để tranh cử Tổng thống.

Sự nổi lên của ông De La Espriella được xem là bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử lần này. Là doanh nhân theo đường lối cứng rắn, ông cam kết áp dụng “kế hoạch sốc” nhằm đối phó tội phạm và các đường dây ma túy, trong đó có biện pháp tấn công các cơ sở sản xuất ma túy. Thông điệp mạnh tay về an ninh của ông thu hút sự chú ý trong bối cảnh Colombia đối mặt làn sóng bạo lực gia tăng. Trong chiến dịch tranh cử, ông De La Espriella tự quảng bá mình là người Colombia trên hết, nhấn mạnh các chủ đề dân tộc và thề sẽ “bảo vệ Tổ quốc” khỏi tội phạm ma túy. Nhưng ông cũng đã ám chỉ rằng, việc là công dân Mỹ sẽ mang lại cho ông lợi thế vào thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên khu vực Mỹ Latinh.

Trong bối cảnh tranh cử đầy rẫy bạo lực và những lời đe dọa nhắm vào các ứng cử viên, ông De La Espriella đã cảnh báo bất cứ ai nhắm mục tiêu vào ông. “Hãy để mọi chuyện rõ ràng. Bất cứ ai nhắm mục tiêu vào một công dân Mỹ, dù họ là chính phủ, tội phạm hay khủng bố ma túy, thì đều sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của công lý Mỹ” - ông tuyên bố.

​