Tiêm kích F-16 Hy Lạp hạ cánh bằng bụng, bốc cháy trên đường băng

ANTD.VN - Một tiêm kích F-16C của không quân Hy Lạp đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Zakynthos ngày 9/7. Máy bay bốc cháy sau khi trượt bằng bụng trên đường băng, song phi công đã thoát hiểm an toàn.

Một tiêm kích đa nhiệm F-16C của không quân Hy Lạp gặp sự cố trong chuyến bay huấn luyện chiều 9/7 tại khu vực miền tây nước này, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Zakynthos.

Một số hãng truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cho biết hệ thống đã phát cảnh báo cháy trước khi máy bay tiếp đất. Tuy nhiên, không quân Hy Lạp hiện chưa xác nhận thông tin này.

Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy chiếc tiêm kích F-16C tiếp cận đường băng với tốc độ cao nhưng không hạ càng trước. Máy bay trượt bằng phần bụng trên mặt đường băng trước khi dừng hẳn, trong khi ngọn lửa nhanh chóng bùng phát từ phần dưới thân và lan tới khu vực đuôi máy bay.

Chiếc F-16 Hy Lạp sau khi ngọn lửa được khống chế hôm 9/7

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng phun nước và bọt chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Phi công mở nắp kính buồng lái rồi nhảy ra ngoài, không cần phóng ghế thoát hiểm. Phát ngôn viên không quân Hy Lạp Konstantinos Gravalos. cho biết người này đang trong trạng thái "sức khỏe tốt".

Chưa rõ mức độ hư hỏng của tiêm kích F-16C sau sự cố. Sự cố buộc giới chức phong tỏa đường băng duy nhất của sân bay Zakynthos, nằm trên hòn đảo du lịch cùng tên. Theo thông báo hàng không (NOTAM), chỉ các chuyến bay trực thăng quân sự, chính phủ và y tế được phép hoạt động trong thời gian đường băng đóng cửa.

Nhiều chuyến bay đến Zakynthos phải chuyển hướng sang sân bay khác như Athens, Corfu và Thessaloniki.

Chiếc F-16C gặp nạn thuộc biên chế Phi đoàn 335, đóng tại sân bay quân sự Araxos ở miền tây Hy Lạp. Không quân Hy Lạp đang biên chế khoảng 151 tiêm kích F-16, gồm 112 chiếc F-16C một chỗ ngồi và 39 máy bay F-16D hai chỗ ngồi phục vụ huấn luyện.

F-16 là dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ thành công của Mỹ với khoảng hơn 2.000 chiếc được chế tạo trong đó phổ biến nhất vẫn là phiên bản F-16C/D Block 52. Đây là phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu trong tác chiến hiện đại.