Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ không xin phép ông Trump bật 'đèn xanh' để tấn công Iran

Thủ tướng Benjamin Netanyahu

“Tôi sẽ báo cáo với ông Trump về những gì chúng tôi dự định làm, nhưng tôi sẽ không yêu cầu ông ấy bật đèn xanh cho việc tấn công Iran” - Thủ tướng Netanyahu nói.

“Tôi đã ban hành chỉ thị nêu rõ rằng giải pháp duy nhất có thể chấp nhận được là lật đổ chế độ ở Iran".

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi có các thông tin gần đây nói rằng Israel đã chuẩn bị một kế hoạch không kích mới nhằm vào Iran hồi đầu tháng 10 vừa qua nhưng không được triển khai do Tổng thống Trump phản đối việc gây xung đột trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3-11.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu nhiều lần khẳng định Israel có quyền tự bảo vệ trước những gì nước này coi là mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Ông cũng từng cho biết, trước các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Israel có thể thông báo cho Washington nhưng không nhất thiết phải "xin phép" Mỹ.

Các nguồn tin cho rằng quân đội Israel đã chuẩn bị phương án tấn công các cơ sở hạt nhân, mục tiêu liên quan đến chính quyền Iran và một số hạ tầng chiến lược hồi đầu tháng 10. Tuy nhiên, Nhà Trắng được cho là không muốn chứng kiến một cuộc xung đột mới tại Trung Đông trước thời điểm bầu cử giữa kỳ.

Đến nay, cả Chính phủ Israel và Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ kế hoạch quân sự mới nào nhằm vào Iran. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định căng thẳng giữa Israel và Iran vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang trong thời gian tới, đặc biệt khi các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân Iran chưa đạt được đột phá đáng kể.