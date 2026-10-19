Tổng thống Trump ủng hộ ông Netanyahu tái tranh cử Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv tháng 10-2025 (Ảnh AP)

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng ông dành cho ông Netanyahu "sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối" trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo Tổng thống Mỹ, ông Netanyahu là một "Thủ tướng chiến binh vĩ đại" và là đối tác chủ chốt của Mỹ trong việc đối đầu với Iran, đồng thời nói rằng Mỹ có thể phải tự đảm nhiệm nhiệm vụ này nếu ông Netanyahu không tái đắc cử.

"Nếu Israel có một nhà lãnh đạo không phù hợp, tức là bất kỳ ai khác ngoài Bibi, thì Mỹ sẽ phải tự mình làm công việc này, và tôi không có ý định làm vậy" - ông Trump nói.

Ông Netanyahu đã cảm ơn ông Trump vì sự ủng hộ trong một bài đăng trên X.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Axios của Mỹ ngày 18-10, Trump cho biết ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc ủng hộ này từ đầu tuần.

Khi được hỏi liệu có thể hợp tác với một nhà lãnh đạo Israel khác hay không, ông Trump nói: "Có thể có mà cũng có thể không. Ai muốn mạo hiểm chứ?".

Israel dự kiến ​​tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 27-10 tới.

Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với một cuộc bầu cử đầy cạnh tranh. Theo Axios, hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy liên minh của ông không đạt được 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ.