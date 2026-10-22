Tổng thống Trump 'phanh gấp' kế hoạch tấn công Iran của Israel trước thềm bầu cử Mỹ

ANTD.VN - Tờ Financial Times dẫn nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công sẽ "dữ dội hơn" so với hồi tháng 2-2026, và việc chiến tranh tái bùng nổ sau cuộc bầu cử Mỹ và Israel là "không phải là điều phi lý".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran được cho là đã ở giai đoạn chuẩn bị triển khai, nhưng đã phải tạm dừng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối gây lại xung đột ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Báo Financial Times dẫn lời nguồn thạo tin cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị một đợt tấn công mới nhằm vào Iran hồi đầu tháng 10-2026.

Theo kế hoạch, chiến dịch dự kiến bắt đầu vào ngày 10-10 với các đợt không kích kéo dài nhiều ngày.

Các mục tiêu được xác định bao gồm cơ sở hạt nhân, địa điểm liên quan đến bộ máy lãnh đạo Iran và một số hạ tầng trọng yếu, trong đó có các nhà máy điện.

Nguồn tin cho biết danh sách mục tiêu đã được Israel cập nhật trên cơ sở các thông tin tình báo mới thu thập được trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, kế hoạch trên cuối cùng không được triển khai do sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ không muốn chứng kiến một cuộc đối đầu quân sự mới ở Trung Đông trong thời điểm chỉ còn ít tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Financial Times cho hay chiến dịch mà Israel chuẩn bị được đánh giá có quy mô và cường độ lớn hơn các cuộc không kích phối hợp Mỹ - Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2 năm nay.

Trước đó, truyền thông Israel tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm không công bố tới Israel để trao đổi với Thủ tướng Netanyahu về các thách thức an ninh trong khu vực, trong đó Iran là một trong những chủ đề trọng tâm.

Dù chiến dịch được cho là đã bị hoãn, các nguồn tin nhận định khả năng Mỹ và Israel nối lại phương án quân sự đối với Iran trong thời gian tới vẫn hiện hữu, nhất là sau khi các cuộc bầu cử tại Mỹ và Israel kết thúc.

Sau khi báo cáo được công bố, một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố Israel sẽ bị tiêu diệt nếu nước này có bất kỳ động thái sai lầm nào, bất kể kết quả cuộc bầu cử sắp tới ra sao.

“Bất kể kết quả bầu cử của các ông thế nào, chúng tôi không hề nghi ngờ về thái độ thù địch của các ông” - ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia trong quốc hội Iran, đăng tải trên mạng X.

“Chúng tôi sẵn sàng xóa sổ cái ác của các người khỏi khu vực này vĩnh viễn nếu xảy ra bất kỳ sai sót nhỏ nhất nào" - ông nói thêm.