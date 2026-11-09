Thông tin mới về vụ xả súng kinh hoàng tại Ba Lan

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Vụ xả súng hàng loạt hiếm hoi này xảy ra ngay tại quảng trường chính của thành phố Kraków, ở phía nam Ba Lan, đã gây chấn động dư luận nước này. Nhà chức trách cho biết vụ tấn công nhiều khả năng xuất phát từ tư tưởng cực hữu.

Nghi phạm là một công dân Ba Lan, ở độ tuổi 20, đã bị cảnh sát bắn trọng thương trong lúc thực hiện vụ tấn công và được đưa đến bệnh viện. Tại đây, nghi phạm đã trải qua nhiều ca phẫu thuật nhưng tình trạng vẫn nguy kịch trước khi tử vong. Vụ xả súng hiện đang được giới chức điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát Kraków cho biết, vào chiều 7-11, tay súng này đã lái xe tiến vào quảng trường chính của thành phố - nơi thường tập trung đông đảo du khách và người dân địa phương - rồi bắt đầu xả súng bừa bãi. Ban đầu, nghi phạm nổ súng từ trên xe ô tô, khiến 4 phụ nữ và 2 người đàn ông thiệt mạng. 16 người khác bị thương, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát.

Phó thanh tra cảnh sát Katarzyna Cisło nói với hãng tin TVN24 của Ba Lan rằng, nghi phạm mặc trang phục kiểu quân đội và sử dụng các loại “vũ khí quân dụng”. Cảnh sát cũng tìm thấy thêm vũ khí và đạn dược bên trong chiếc xe của đối tượng.

Thi thể của em gái, mẹ và cha nghi phạm sau đó được tìm thấy tại nhà riêng của hắn ở thị trấn Ostrowiec Świętokrzyski, cách Kraków gần 193 km về phía Đông Bắc. Văn phòng công tố Ba Lan hôm 8-11 cho biết, “rất có khả năng” các vụ giết người này đều do cùng một đối tượng thực hiện, dù quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Người phát ngôn văn phòng công tố nói rằng, tổng cộng 11 khẩu súng đã bị thu giữ tại cả hai hiện trường vụ án.

Hiện chưa có nhiều thông tin về tay súng này và danh tính của hắn vẫn chưa được cảnh sát công bố; động cơ gây án cũng chưa được làm rõ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết, đối tượng này có sự quan tâm đặc biệt đến các tư tưởng cực hữu và có những “quan điểm rất cực đoan”.