Khoảnh khắc Nga phóng thiết bị quân sự bí mật vào không gian

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo một thiết bị phục vụ mục đích quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc tỉnh Arkhangelsk.

Đoạn video vụ phóng. Nguồn: RT

Trong tuyên bố đưa ra hôm 7-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình phóng tên lửa và triển khai thiết bị vũ trụ đã diễn ra suôn sẻ. Bộ này xác nhận: “Đúng thời điểm dự kiến, thiết bị vũ trụ đã được đưa vào quỹ đạo mục tiêu và nằm dưới sự kiểm soát của các hệ thống thuộc Lực lượng Vũ trụ trên mặt đất”, đồng thời cho biết thêm rằng các hệ thống trên thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường.

Vụ phóng đã tạo ra hiện tượng “sứa không gian” đầy ấn tượng trên bầu trời Cộng hòa Komi lân cận thuộc Liên bang Nga. Người dân tại đây đã ghi lại được hình ảnh một vệt sáng tỏa rộng thành những dải mờ ảo trên bầu trời đêm.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ tên thiết bị vũ trụ hay tiết lộ nhiệm vụ cụ thể của nó, nhưng dòng tên lửa hạng trung Soyuz-2.1b thường được sử dụng để đưa các vệ tinh định vị GLONASS, vệ tinh trinh sát điện tử Liana và các hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Tundra vào quỹ đạo.

Trước đó trong năm nay, sân bay vũ trụ Plesetsk từng là mục tiêu trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine. Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ông Dmitry Bakanov, cho biết Kiev đã cố gắng nhưng không thành công trong việc gây gián đoạn vụ phóng vệ tinh băng thông rộng của Nga hồi tháng 3.

Vụ phóng đó đã đưa 16 vệ tinh đầu tiên thuộc chùm vệ tinh Rassvet của Nga vào quỹ đạo. Được phát triển bởi Công ty tư nhân Bureau 1440 và thường được ví như “Starlink của Nga”, các vệ tinh này đóng vai trò như những trạm phát sóng 5G, có khả năng hỗ trợ điều khiển drone với khả năng chống chịu cao trước các biện pháp tác chiến điện tử.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã bày tỏ lo ngại về hệ thống Rassvet, cho rằng Nga đang sử dụng mạng lưới này cho các hoạt động liên lạc quân sự tại Ukraine, dù phạm vi phủ sóng hiện vẫn còn gián đoạn. Phía Bureau 1440 cho biết họ có kế hoạch mở rộng chùm vệ tinh này lên hơn 900 vệ tinh vào năm 2035.