Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa Iran

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cảnh báo rằng Israel vẫn chưa kết thúc các hoạt động nhắm vào Iran. Ông cáo buộc Tehran đang nỗ lực khôi phục tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và tuyên bố sẽ tiếp tục hành động quân sự để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: Getty Images/Anadolu

Lời đe dọa này được ông Katz đưa ra sau các đợt tấn công mới của Mỹ nhắm vào hệ thống phòng không Iran, cùng với thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc ép Washington thực hiện thêm một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào Tehran.

“Đối với Iran, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất. Iran đang cố gắng khôi phục các nỗ lực nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân”, Bộ trưởng Katz phát biểu hôm 8-11, theo truyền thông Israel đưa tin.

Iran luôn phủ nhận việc tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran, nhưng thừa nhận vẫn còn một số địa điểm đáng ngờ chưa bị loại bỏ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Tehran đã khôi phục các cơ sở bị hư hại, mặc dù cơ quan này vẫn chưa thể xác minh quy mô kho dự trữ uranium làm giàu của Iran.

Hôm 6-11, ông Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành “các cuộc tấn công quy mô nhỏ” nhắm vào hệ thống phòng không của Iran trên đảo Qeshm ở Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington đã đạt được “nhiều tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran ngày 28-2, với mục tiêu được công bố là phá hủy năng lực hạt nhân và tên lửa của Tehran, đồng thời thúc đẩy thay đổi chế độ. Mặc dù Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng, Chính phủ Iran vẫn tiếp tục nắm quyền.

Ngày 7-11, quân đội Iran tuyên bố họ hiện mạnh hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã dỡ bỏ giới hạn tầm bắn 2.000 km đối với tên lửa. Tuần trước, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công, Iran sẽ đáp trả ngay lập tức mà không bị giới hạn về mặt địa lý.