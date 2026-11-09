Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8-11 tuyên bố Tehran không còn bị ràng buộc bởi giới hạn tự áp đặt 2.000 km đối với tầm bắn tên lửa đạn đạo.

Hình ảnh tên lửa trưng bày ở Thủ đô Tehran, Iran

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebi, đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ở Tehran.

Khi được hỏi về giới hạn tầm bắn tên lửa, ông Mohebi nói: "Đối với chúng tôi, giới hạn đó đã được dỡ bỏ". Ông cho biết năng lực mới sẽ được chứng minh bằng hành động thực tế chứ không phải những lời nói suông.

Người phát ngôn của IRGC cũng nói rằng nhiều thành phố tên lửa ngầm và các cơ sở sản xuất đã được thiết lập, cho phép việc sản xuất và phát triển vũ khí tiếp tục ngay cả trong thời chiến và khi bị oanh tạc.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ra chỉ thị cho lực lượng vũ trang phải đáp trả "không giới hạn về mặt địa lý" trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Chuyên gia quân sự Iran Mohammad Taheri cho biết, Iran cần tăng tầm bắn của tên lửa để có thể nhắm mục tiêu vào Israel từ các vị trí xa hơn về phía đông trong lãnh thổ Iran, vốn là những vị trí cách xa Israel nhất.

Ông nói thêm, việc tập trung các địa điểm phóng tên lửa ở miền Trung và miền Tây Iran đã khiến chúng trở thành mục tiêu tấn công liên tục của Israel.

Do đó, việc dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn tên lửa trở thành cần thiết chiến lược để đối phó với những diễn biến và mối đe dọa mới vượt ra ngoài khu vực.

Theo ông Taheri, cuộc chiến gần đây nhất đã chứng minh rằng nhiều cơ sở hỗ trợ quân đội Mỹ nằm ngoài khu vực Tây Á. Điều này buộc Iran phải tăng tầm bắn tên lửa để có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ đó.

Trong nhiều năm, giới chức Iran cho rằng mức trần 2.000 km là một lựa chọn chính trị tự nguyện, đủ để vươn tới Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Với mức trần này, các khu vực như toàn bộ Bán đảo Ảrập, vùng Levant, phần lớn Ai Cập và một phần Hy Lạp, Balkan đã nằm trong tầm bắn được công bố.

Sự thay đổi trong chương trình tên lửa của Iran diễn ra vào thời điểm căng thẳng khu vực leo thang. Tehran tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi địa lý đáp trả đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào.

Tuy nhiên, việc dỡ bỏ giới hạn không đồng nghĩa với việc Iran đã triển khai tên lửa tầm xa hơn. Hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy Iran sở hữu tên lửa đạn đạo hoạt động vượt 2.000 km.