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Thế giới

Cháy chung cư cao 40 tầng ở Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

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Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ cháy xảy ra vào lúc 16h59 chiều 8-11 tại một tòa nhà chung cư trên tuyến đường chính đông đúc ở thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt ngay sau đó. Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, khói đen bốc lên cuồn cuộn bao trùm tòa nhà 40 tầng, lính cứu hỏa phải đứng trên cần cẩu từ bên ngoài để dập lửa lan ra từ trung tâm tòa nhà.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 2 giờ và hoạt động cứu hộ, tìm kiếm đã hoàn tất vào lúc 20h30 cùng ngày.

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Lực lượng cứu hộ phun nước dập lửa

Ban đầu, truyền thông Trung Quốc đưa tin có 38 người được đưa tới bệnh viện điều trị, trong đó 5 người tử vong.

Tuy nhiên, đến sáng 9-11, chính quyền địa phương cập nhật số người chết đã tăng lên 14 người.

Hiện còn 25 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 9 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Tháng 12-2025, một vụ hỏa hoạn tại tòa nhà dân cư ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã khiến 12 người thiệt mạng.

Mới đây nhất, tháng 7-2026, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giày ở miền đông Trung Quốc đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Theo Xinhua, CNA

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Từ khóa:

#Cháy chung cư #Chung cư cao tầng #Trung Quốc

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