Xả súng tại Ba Lan, 6 người thiệt mạng

ANTD.VN - Nhà chức trách Ba Lan cho biết, 6 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một quảng trường chợ sầm uất ở Kraków. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan gọi đây là “hành động khủng bố” nhắm vào người dân thành phố này.

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp tại hiện trường vụ xả súng ở Kraków, Ba Lan. Ảnh: Getty Images

Nghi phạm, một công dân Ba Lan 25 tuổi, đã xả súng tại quảng trường chính của thành phố vào khoảng 15h chiều 7-11. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, Marcin Kierwiński, cho biết nghi phạm bị thu hút bởi các hệ tư tưởng cực hữu, đồng thời có những quan điểm “rất cực đoan” và “theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan”.

Cảnh sát Ba Lan nói rằng, trong số những người thiệt mạng có 4 phụ nữ và 2 nam giới; một trong số đó là công dân Anh. Ba nạn nhân là phụ nữ người Ba Lan, trong khi 2 nạn nhân còn lại vẫn chưa xác định được danh tính.

Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan cho biết, những công dân nước ngoài bị thương đến từ Anh, Áo, Đức, Bồ Đào Nha và Nga. Trong số những người bị thương có 2 sĩ quan cảnh sát; một trong hai người đang trong tình trạng nghiêm trọng sau khi trúng 3 phát đạn trong cuộc đấu súng với nghi phạm.

Đến đêm muộn 7-11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết thêm rằng 2 phụ nữ và 1 nam giới khác đã được tìm thấy tử vong tại nhà riêng của nghi phạm; nhiều khả năng họ là các thành viên trong gia đình đối tượng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Władysław Kosiniak-Kamysz, gọi vụ xả súng gây chết người hôm 7-11 là một “hành động khủng bố” nhắm vào người dân Kraków - thành phố lớn thứ hai của Ba Lan, nơi đón 15 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, với phần lớn du khách đều đi qua quảng trường chính này.

Đoạn video vụ việc. Nguồn: RT

Vào tối 7-11, Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Adam Szłapka viết trên mạng xã hội X: “Sự việc hôm nay tại Kraków đã gây chấn động toàn Ba Lan”, đồng thời cho biết ông Tusk đang “trên đường đến Kraków”.

Bộ trưởng Tư pháp Waldemar Żurek nói rằng các cơ quan chức năng sẽ “đảm bảo thủ phạm gây ra tội ác này phải chịu trách nhiệm đầy đủ và bị trừng trị nghiêm khắc”.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông “vô cùng lo ngại trước các thông tin về những sự kiện bi thảm” tại Kraków.

Trước đó trong năm nay, hãng Euronews đưa tin rằng số lượng súng được sở hữu hợp pháp tại Ba Lan đã lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu khẩu. Theo số liệu thống kê từ cảnh sát được trích dẫn trong bài báo, Ba Lan đã cấp số lượng giấy phép sử dụng súng kỷ lục là 50.700 giấy phép trong năm 2025; tổng số giấy phép còn hiệu lực trong năm 2025 cao gần gấp đôi so với năm 2015.