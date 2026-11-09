Thái Lan và Trung Quốc lập cơ chế phối hợp bảo vệ du khách

ANTD.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cùng Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok sẽ lập một nhóm công tác chung nhằm tăng cường bảo vệ du khách Trung Quốc và ngăn chặn các đường dây lừa đảo dụ dỗ công dân Trung Quốc vượt biên sang Myanmar.

Du khách Trung Quốc đến Thái Lan có chiều hướng giảm

Cơ chế hợp tác mới sẽ tập trung vào chia sẻ thông tin, phối hợp hỗ trợ du khách và nâng cao khả năng phản ứng trước các nguy cơ mất an toàn liên quan đến các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.

Các cơ quan chức năng Thái Lan cũng được đề nghị tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu và đẩy mạnh tuần tra tại những khu vực được đánh giá có nguy cơ cao.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan hồi tháng 10-2026 đã phát đi khuyến cáo an toàn đối với công dân nước này đi du lịch tới Thái Lan.

Nhà chức trách hai bên lo ngại các tổ chức tội phạm đang lợi dụng Thái Lan như một điểm trung chuyển để dụ dỗ hoặc đưa người sang các khu vực hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Myanmar.

Lượng khách Trung Quốc, một trong những nguồn khách quốc tế lớn nhất của Thái Lan, đang có dấu hiệu suy giảm. Trong tháng 10 vừa qua, Thái Lan đón 308.942 lượt khách Trung Quốc, giảm 13,57% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch Thái Lan coi việc khôi phục niềm tin của du khách Trung Quốc là ưu tiên quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các điểm đến trong khu vực.

Việc tăng cường bảo đảm an toàn cho khách du lịch được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hình ảnh của Thái Lan trên thị trường du lịch Trung Quốc.

Sáng kiến hợp tác giữa Bangkok và Bắc Kinh không chỉ nhằm bảo vệ du khách mà còn hướng tới xử lý một trong những thách thức an ninh nổi bật hiện nay tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, nơi nhiều mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia bị cáo buộc đang hoạt động.