Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt

ANTD.VN - Ngày 6-10, tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2026 của lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự.

Chuyển biến trong phương pháp tổ chức giao thông

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm, Phòng CSGT đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó xác định rõ yêu cầu phải chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ và giải quyết các điểm nghẽn ngay từ cơ sở.

Kết quả nổi bật là tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm. Trong 9 tháng, số vụ tai nạn giao thông giảm 171 vụ, tương đương 18,77%; số người bị thương giảm 249 người, tương đương 37,5%; trên các tuyến do lực lượng phụ trách không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm của lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự - CATP Hà Nội

Những con số này cho thấy hiệu quả của việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức giao thông và xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Cùng với đó, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì 4 tuyến đường kiểu mẫu “Ba nhất”, 23 tuyến “làn sóng xanh”, tổ chức điều chỉnh Phương án 04 lên 287 vị trí chỉ huy, phân luồng, qua đó nâng cao khả năng điều hành giao thông tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, nhất là vào các khung giờ cao điểm và thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng.

Một trong những dấu ấn rõ nét của lực lượng CSGT trong 9 tháng qua là việc trực tiếp tham gia rà soát, xử lý các điểm nghẽn về tổ chức giao thông. Toàn lực lượng đã phối hợp xử lý 195 đầu việc liên quan đến tổ chức giao thông, qua đó kéo giảm số điểm ùn tắc từ 51 xuống còn 9 điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai công tác tuần tra, chủ động phòng ngừa các vi phạm giao thông

Đây không đơn thuần là kết quả của việc bố trí lực lượng phân luồng tại các điểm ùn tắc, mà cho thấy sự chuyển biến trong phương pháp tổ chức giao thông: từ xử lý tình huống phát sinh sang nghiên cứu nguyên nhân, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện theo từng địa bàn, từng tuyến, từng khung giờ.

Cùng với công tác tổ chức, điều hành giao thông, chuyển đổi số tiếp tục được Phòng CSGT xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực quản lý.

Việc triển khai ứng dụng Internet vạn vật trong giao thông thông minh, vận hành Modul “tra cứu giấy phép lái xe” trên Cổng thông tin điện tử CATP, phát triển phần mềm “Cẩm nang giao thông” tích hợp với “Hanoi Smart Police” từng bước đưa công nghệ vào hỗ trợ người dân cũng như phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của lực lượng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác điều tiết, xử lý vi phạm giao thông

Trong bối cảnh Hà Nội đang đứng trước yêu cầu tổ chức giao thông ngày càng cao, nhất là khi thành phố triển khai nhiều dự án hạ tầng, yêu cầu phát triển giao thông xanh và giảm phát thải, những kết quả trên có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ bảo đảm cho các tuyến đường vận hành thông suốt, lực lượng CSGT còn phải đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thực tiễn 9 tháng qua cũng cho thấy khối lượng công việc của lực lượng CSGT ngày càng lớn, tính chất nhiệm vụ ngày càng phức tạp. Lưu lượng phương tiện tăng, các công trình thi công tác động trực tiếp đến tổ chức giao thông; nhu cầu trông giữ phương tiện ngày càng cao; cùng với đó là những yêu cầu mới trong kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải và xây dựng đô thị văn minh.

Trong điều kiện đó, việc tai nạn giao thông tiếp tục giảm, ùn tắc được kéo giảm mạnh và các sự kiện lớn được bảo đảm an toàn, thông suốt là những kết quả đáng ghi nhận của lực lượng CSGT Thủ đô.

Rõ người, rõ việc, giải quyết dứt điểm từng điểm nghẽn

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận không dừng ở việc đánh giá kết quả, mà tập trung thẳng vào những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn công tác, nhất là những “điểm nghẽn” nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tác động trực tiếp đến trật tự, an toàn giao thông và đời sống nhân dân.

Các đơn vị tham luận tại hội nghị

Dưới sự điều hành của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT CATP và Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, các đơn vị tập trung phân tích những giải pháp tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; nâng cao chất lượng công tác tổ chức giao thông; tăng cường năng lực chỉ huy, điều hành tại cơ sở, nhất là ở những địa bàn có mật độ phương tiện và tốc độ đô thị hóa cao.

Một nội dung được tập trung trao đổi là công tác số hóa hồ sơ xe cơ giới theo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ nền tảng nhằm nâng cao chất lượng quản lý phương tiện, phục vụ công tác nghiệp vụ và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội chủ trì tham luận

Các đơn vị cũng tập trung bàn giải pháp xử lý tình trạng các điểm, bãi trông giữ phương tiện không phép, không đúng quy định; đồng thời tham mưu UBND cấp xã rà soát, phê duyệt các điểm trông giữ phương tiện đủ điều kiện, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đây là vấn đề có tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa CSGT, Cảnh sát trật tự, Công an cấp xã và chính quyền cơ sở.

Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao chất lượng chỉ huy tại cơ sở, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý ùn tắc, tai nạn, vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng cũng được đặt ra. Tinh thần xuyên suốt là không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nóng; không để những bất cập kéo dài trở thành nguyên nhân phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng CSGT và Cảnh sát QLHC về TTXH đạt được trong 9 tháng đầu năm và quý III/2026.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, những kết quả đạt được là đáng ghi nhận, song yêu cầu đặt ra trong thời gian tới còn rất lớn khi Thủ đô tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, lưu lượng người và phương tiện tiếp tục gia tăng, trong khi nhiều công trình trọng điểm đang được triển khai.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng CSGT và Cảnh sát QLHC về TTXH đạt được trong 9 tháng đầu năm và quý III/2026

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò cơ quan thường trực trong giải quyết các điểm nghẽn; tập trung xử lý các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định; chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến vùng phát thải thấp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực hệ thống camera giám sát, camera AI trong phát hiện và xử lý vi phạm.

Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền phải tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức, bảo đảm sát thực tiễn, dễ tiếp cận, hướng mạnh vào từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng vấn đề nổi lên. Song song với tuyên truyền là siết chặt tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu phải gắn công tác kiểm tra, quản lý cán bộ với phòng ngừa sai phạm; làm rõ trách nhiệm trong giải quyết từng điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo, rao vặt, xả rác, đổ rác không đúng quy định gây ảnh hưởng đến mỹ quan, văn minh đô thị; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng đối với lực lượng CSGT và Cảnh sát QLHC về TTXH trong thời gian tới là phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và giải quyết điểm nghẽn từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Mỗi vấn đề phải được xác định rõ người phụ trách, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành. Những vấn đề trực tiếp tác động đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân phải được ưu tiên giải quyết, không để tồn tại kéo dài, không để những bất cập trong quản lý trật tự giao thông, trật tự đô thị trở thành điểm phức tạp.

Từ những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, nhất là việc kéo giảm sâu tai nạn giao thông, giảm mạnh số điểm ùn tắc và nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành giao thông, lực lượng CSGT Thủ đô đang có nền tảng quan trọng để bước vào quý IV với yêu cầu cao hơn.

Trọng tâm không chỉ là giữ vững những kết quả đã đạt được, mà phải tạo chuyển biến thực chất trong từng tuyến đường, từng địa bàn, từng điểm nghẽn; chủ động nhận diện từ sớm những nguy cơ có thể tác động đến trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng để kịp thời giải quyết.

Với tinh thần đó, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự và Công an cấp xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội bình yên, văn minh, xanh, sạch, đẹp.