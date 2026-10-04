Quyết liệt giữ gìn kỷ cương, gần dân trong từng hành động

ANTD.VN - Từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đang cụ thể hóa tinh thần “Ba nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần giữ vững trật tự đô thị, trật tự công cộng, xây dựng địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

CAP Tây Hồ bóc xoá tin quảng cáo, rao vặt gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị

Kiên quyết xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương đô thị

Thực hiện Kế hoạch số 475 ngày 12/6/2025 của Bộ Công an về xây dựng Công an xã, phường, đặc khu kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT), Công an phường Tây Hồ, Hà Nội xác định việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, giải quyết các vấn đề ANTT ngay từ cơ sở là nhiệm vụ xuyên suốt.

Trong đó, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng không chỉ nhằm lập lại kỷ cương trên từng tuyến phố, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, tạo nền tảng để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Ngày 1/10/2026, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Tây Hồ tăng cường tuần tra, kiểm tra, tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra tình trạng ô dù, mái che, mái vẩy lắp đặt không đúng quy định; đồng thời bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến phố. Đây là những hành vi tưởng như nhỏ, nhưng nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên rất dễ phát sinh tình trạng tái lấn chiếm, làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị, trật tự và không gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

Công an phường Tây Hồ phát tờ rơi tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành, giữ gìn văn minh đô thị

Điểm đáng chú ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là lực lượng Cảnh sát trật tự không chỉ chú trọng xử phạt mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Các hộ kinh doanh, người dân được hướng dẫn, nhắc nhở, vận động tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm, không tiếp tục lắp đặt, sử dụng những công trình, vật dụng ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình không chấp hành hoặc tái phạm sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định. Trong ngày 1/10, Công an phường Tây Hồ đã xử phạt vi phạm hành chính 40 trường hợp, với tổng số tiền 19,6 triệu đồng.

Kết quả này thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

“Ba nhất” từ những việc làm cụ thể

Việc duy trì kiểm tra thường xuyên, liên tục cũng là giải pháp để Công an phường Tây Hồ phòng ngừa tình trạng tái lấn chiếm, tái lắp đặt các hạng mục vi phạm. Từ thực tế từng tuyến phố, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, qua đó từng bước tạo chuyển biến bền vững về trật tự đô thị.

Công an phường Tây Hồ quyết liệt giữ gìn kỷ cương, gần dân trong từng hành động



Cùng với đó, phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ hằng ngày của CBCS.

“Kỷ luật nhất” trước hết được thể hiện ở việc chấp hành nghiêm quy trình công tác, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, đúng thẩm quyền. “Trung thành nhất” là tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm giữ vững kỷ cương, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Còn “Gần dân nhất” được thể hiện qua cách lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn, lắng nghe và vận động người dân cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị.

Bởi vậy, mỗi mái che, mái vẩy được tháo dỡ đúng quy định, mỗi tờ quảng cáo, rao vặt trái phép được bóc, xóa không chỉ góp phần làm sạch cảnh quan mà còn mang ý nghĩa lớn hơn: từng bước hình thành ý thức tôn trọng không gian công cộng, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Để những kết quả đó được duy trì lâu dài, vai trò tự giác của người dân và các hộ kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi người dân hiểu, đồng thuận và chủ động chấp hành, việc giữ gìn trật tự đô thị sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Công an phường Tây Hồ đề nghị Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị; không tự ý lắp đặt ô dù, mái che, mái vẩy trái quy định; không dán, treo quảng cáo, rao vặt trái phép; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Từ từng tuyến phố, từng khu dân cư, việc kiên trì tuyên truyền đi đôi với quyết liệt xử lý đang tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành. Đó cũng là cách Công an phường Tây Hồ cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm bình yên ngay từ cơ sở.

Quyết liệt trong xử lý, kiên trì trong tuyên truyền, gần dân trong từng hành động - đó là cách Công an phường Tây Hồ lan tỏa tinh thần “Ba nhất”, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, trật tự, an toàn.