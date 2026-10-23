Rà soát đội ngũ giáo viên trên toàn quốc khi sắp xếp lại cơ sở giáo dục

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các địa phương liên quan đến chính sách đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát đội ngũ giáo viên khi sắp xếp lại cơ sở giáo dục

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đối với các đối tượng là viên chức ngành giáo dục, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp.

Theo đó, đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ (về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã), Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên.

Trong đó, các địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, nhưng thời điểm nghỉ việc sau thời điểm Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP có hiệu lực: Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác ở cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này.

Trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP (quy định về tinh giản biên chế) thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Trong khi đó, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát và chịu trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách đối với đối tượng này để bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định; trường hợp phát hiện sai sót, có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

Các địa phương tổ chức rà soát và có báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25-10, để báo cáo cấp có thẩm quyền.