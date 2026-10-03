Ra mắt mô hình trải nghiệm PCCC ngoài trời – đưa kiến thức thành kỹ năng thực hành

ANTD.VN -Với vai trò nòng cốt, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội mong muốn tham mưu, phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường chủ động phòng ngừa, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) chặt chẽ từ cơ sở, từng bước xây dựng địa bàn phường an toàn về PCCC.

Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng cơ sở

Sáng ngày 3/10, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, ra mắt mô hình “Khu trải nghiệm PCCC ngoài trời” và tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC & CNCH trên địa bàn phường Hai Bà Trưng năm 2026.

Chương trình ra mắt Mô hình trải nghiệm PCCC ngoài trời trên địa bàn phường Hai Bà Trưng

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, xác định công tác PCCC & CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai đồng bộ các mặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn, lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động nhận diện và loại trừ nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường tập trung tham mưu UBND phường rà soát, thống kê, phân loại, nắm chắc tình hình các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy, nổ; chủ động xác định những địa bàn, loại hình cơ sở có nguy cơ cao để triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và phòng ngừa phù hợp.

Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn PCCC; chú trọng các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, an toàn hệ thống điện, bảo đảm lối thoát nạn, trang bị và duy trì phương tiện chữa cháy, điều kiện phục vụ CNCH.

Sau lễ ra mắt là chương trình thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10”

Đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ, Công an phường chủ động nắm tình hình, tổ chức kiểm tra theo chức năng, hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục. Đối với các trường hợp vi phạm, không chấp hành các yêu cầu về an toàn PCCC, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự phòng, tự quản, tự bảo đảm an toàn PCCC của cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân trên địa bàn.

"Song song với công tác quản lý, Công an phường đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại cơ sở, phát huy vai trò của 25 đội dân phòng trên địa bàn. Lực lượng này được tập huấn thực hành các kỹ năng cơ bản về báo cháy, chữa cháy ban đầu; cứu nạn, cứu hộ và thoát nạn. Từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ" -Trung tá Bùi Thế Anh khẳng định.

25 đội dân phòng được huy động tham gia

Đưa kiến thức thành kỹ năng thực hành

Một trong những điểm nhấn trong công tác PCCC và CNCH của phường là chương trình ra mắt "Mô hình trải nghiệm PCCC ngoài trời". Mô hình này đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân trên địa bàn, trong đó có rất nhiều người trẻ là học sinh, sinh viên.

Điểm nổi bật của mô hình này là chuyển từ hình thức tuyên truyền đơn thuần sang tuyên truyền kết hợp trải nghiệm, thực hành, giúp người dân có cơ hội trực tiếp tiếp cận các phương tiện, thiết bị PCCC và thực hành những kỹ năng cần thiết khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố như: Nhận diện nguy cơ cháy, nổ; kỹ năng báo cháy, xử lý tình huống cháy ban đầu; sử dụng phương tiện chữa cháy; kỹ năng thoát nạn và một số kỹ năng cơ bản trong công tác CNCH.

Mô hình trải nghiệm PCCC ngoài trời

Đặc biệt, việc huy động 25 đội dân phòng, cùng các đồng chí bí thư chi bộ, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn, cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức ở cơ sở và Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng thông tin, thời gian tới, Công an phường tiếp tục chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Đại uý Bùi Long Thành, CSKV Công﻿ an Phường Hai Bà Trưng chia sẻ với người dân về mô hình

Tham quan các Mô hình trải nghiệm ngoài trời

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, trực quan, dễ tiếp cận, chú trọng thực hành kỹ năng, tạo điều kiện để người dân và các lực lượng tại cơ sở được thường xuyên tiếp cận kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt là lực lượng Công an và sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ từ cơ sở, nâng cao năng lực xử lý tình huống tại chỗ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của người dân, xây dựng địa bàn phường an toàn về PCCC và CNCH.