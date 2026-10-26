Quốc hội xem xét nhiều quy định quan trọng về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

3 nhóm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Theo Tờ trình dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, dự thảo Luật trình Quốc hội gồm 7 chương, 41 điều. Về phân loại công trình, dự thảo Luật quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm:

Nhóm 1: Công trình trọng điểm về an ninh quốc gia là các công trình thuộc khu vực trọng yếu theo quy định của pháp luật về cảnh vệ;

Nhóm 2: Công trình an ninh, khu an ninh là công trình, khu vực do lực lượng Công an nhân dân quản lý, sử dụng phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng, công trình an ninh và khu an ninh phân thành 3 loại.

Quang cảnh phiên họp

Nhóm 3: Công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia là công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, địa phương, trừ các công trình do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý. Theo tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được phân thành 03 loại. Đồng thời, phân cấp thẩm quyền quyết định đưa vào Danh mục công trình liên quan đến an ninh quốc gia cho Thủ tướng Chính phủ (đối với công trình loại I), Bộ trưởng Bộ Công an (đối với công trình loại II), Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với công trình loại III).

Về các biện pháp bảo vệ, với công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, dự thảo Luật quy định theo hướng dẫn chiếu đến quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về lực lượng bảo vệ, dự thảo Luật quy định lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công trình, đồng thời, quy định về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ…

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình; hợp tác quốc tế trong bảo vệ công trình; nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đề nghị luật hóa cụ thể tiêu chí “đặc biệt cấp thiết”

Thẩm tra dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (Ủy ban QPANĐN) của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật.

Về tiêu chí xác định, phân loại công trình, Ủy ban QPANĐN cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 6, Điều 7. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nghiên cứu thống nhất một hệ thống tiêu chí, phương pháp phân loại; bổ sung tiêu chí định lượng cho công trình loại I (an ninh năng lượng, hạ tầng số); quy định trong Luật nguyên tắc và nhóm tiêu chí (mức độ phụ thuộc, khả năng thay thế, tính liên tục), giao Chính phủ quy định ngưỡng kỹ thuật cụ thể.

Về biện pháp bảo vệ công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, Ủy ban QPANĐN cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 10. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị luật hóa cụ thể tiêu chí “đặc biệt cấp thiết”, phạm vi, thời hạn, đầu mối chỉ huy, cơ chế báo cáo và quy trình chấm dứt áp dụng...

Quang cảnh phiên họp

Về chuyển mục đích sử dụng công trình an ninh, khu an ninh, Ủy ban QPANĐN cơ bản nhất trí với nguyên tắc, trường hợp và thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng tại Điều 14. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị việc bố trí quỹ đất mới phải trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất an ninh và quy hoạch cấp tỉnh, bảo đảm thống nhất về thứ tự ưu tiên áp dụng pháp luật bồi thường, hỗ trợ với Luật Đất đai.

Về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh, Ủy ban QPANĐN cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 20. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Điều này quy định nhiều nội dung hạn chế quyền tự do đi lại, cư trú, ghi âm, ghi hình... nhưng lại giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết. Do đó, đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật các tiêu chí, điều kiện áp dụng biện pháp hạn chế quyền; bổ sung nguyên tắc giám sát kỹ thuật bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, Ủy ban QPANĐN cơ bản nhất trí với quy định về biện pháp áp dụng đối với khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị quy định biện pháp áp dụng đối với khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ phân hóa theo từng loại công trình; quy định khung giới hạn tối đa cho khu vực, hành lang bảo vệ, thể hiện trên bản đồ và cơ sở dữ liệu đất đai...

Về lực lượng bảo vệ và chế độ, chính sách, Ủy ban QPANĐN cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 31, Điều 34. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị phân định rõ phạm vi: Lực lượng Công an làm nòng cốt bảo vệ công trình loại I, công trình an ninh; lực lượng của cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp bảo vệ công trình loại II, loại III; quy định chế độ, chính sách theo hướng dẫn chiếu pháp luật chuyên ngành; quy định ưu đãi đặc thù cho lực lượng bảo vệ tại biên giới, hải đảo, vùng hẻo lánh.