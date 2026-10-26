Bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về PCCC với công trình, phương tiện giao thông, chuyển sang hậu kiểm?

ANTD.VN - Trong phiên họp sáng nay, 26-10, Quốc hội nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường với phương tiện PCCC

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, dự thảo Luật gồm 3 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Điều 2 sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

Liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể, dự thảo phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Theo đó, nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình

Bên cạnh đó, dự thảo còn bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ, bỏ nội dung tại điểm b khoản 2 Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy để phù hợp với dự thảo Luật khi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, dự thảo Luật còn bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp; Đơn giản hoá thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

Đặc biệt, dự thảo Luật còn quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, đồng thời cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự thảo bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Bên cạnh đó, dự thảo bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (Uỷ ban) của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Ủy ban cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 1 dự thảo Luật.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát việc lược bỏ trường hợp “cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ” và các trường hợp bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ (CCHT) để bảo đảm tính thống nhất giữa các nội dung sửa đổi; quy định thống nhất về phương thức nộp văn bản đề nghị trang bị vũ khí quân dụng đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng…;

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vàg các đại biểu tham dự phiên họp

Với quy định bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh CCHT và sửa đổi điều kiện kinh doanh, cần xác định rõ điều kiện, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp và cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời bổ sung quy định chuyển tiếp để giải quyết đối với các trường hợp giấy phép đã được cấp trước đây; đối với quy định nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, ngành”, đề nghị nghiên cứu bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Chuyển đổi số năm 2025; bổ sung việc sửa đổi quy định về súng săn theo hướng bỏ quy định về mục đích của súng săn và thống nhất khái niệm “Súng săn là súng kíp và đạn sử dụng cho súng này”.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban cơ bản tán thành với quy định tại Điều 2 dự thảo Luật.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị về nghiệm thu về PCCC cần quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về PCCC và duy trì các yêu cầu về PCCC đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng;

Xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng; quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ…

Về các quy định chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đề nghị bổ sung quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro; quy định kiểm soát rủi ro, “hậu kiểm” và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ cao; tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng…