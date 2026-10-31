Phát triển Bệnh viện Tim Hà Nội theo hướng hiện đại, chuyên sâu và nhân văn

ANTD.VN - Chúc mừng Bệnh viện Tim Hà Nội được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, phần thưởng này sẽ càng ý nghĩa hơn khi được tiếp nối bằng những thành tựu mới, những trái tim được cứu sống…

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm

Sáng 31-10, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ kỷ niệm. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.

Đọc diễn văn kỷ niệm, PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, cách đây 25 năm, vào ngày 15-11-2001, Bệnh viện Tim Hà Nội chính thức được thành lập theo Quyết định của UBND Thành phố, mang theo sứ mệnh cao cả là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tim mạch cho nhân dân Thủ đô và cả nước.

Khởi đầu từ một cơ sở với 50 giường bệnh, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn nhiều khó khăn, trải qua một phần tư thế kỷ không ngừng phấn đấu, đến nay Bệnh viện Tim Hà Nội đã phát triển thành một trung tâm chuyên khoa hiện đại với hai cơ sở, từng bước được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Bệnh viện Tim Hà Nội

Hiện nay, Bệnh viện Tim Hà Nội là Bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đồng thời là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu, tuyến cuối trong lĩnh vực tim mạch theo phân công của Bộ Y tế, có uy tín trong hệ thống y tế Việt Nam và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bệnh viện Tim Hà Nội

Chỉ riêng năm 2025, Bệnh viện đã thực hiện hơn 2.300 ca phẫu thuật tim hở, trong đó có hơn 800 ca mổ nội soi và ít xâm lấn, trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật tim nội soi lớn của châu Á. Cũng năm 2025, bệnh viện đã thực hiện gần 14.000 ca can thiệp tim mạch; hay trong lĩnh vực nội tim mạch, bệnh viện tiếp đón và điều trị hơn 620.000 lượt người bệnh mỗi năm…

Trong giai đoạn tới, Bệnh viện Tim Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế và đưa cơ sở 2 với quy mô 300 giường bệnh tại đường Võ Chí Công đi vào hoạt động trọn vẹn, trở thành trung tâm đào tạo Viện - Trường mang tầm cỡ khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương và Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể của Bệnh viện Tim Hà Nội

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Tim Hà Nội. Việc bệnh viện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp suốt chặng đường 25 năm. Đây cũng là động lực để bệnh viện tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và kỳ vọng của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ đô đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu ngày càng cao. Để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, không thể thiếu một hệ thống y tế tiên tiến, có năng lực chuyên môn cao, quản trị hiệu quả và giàu tính nhân văn.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị ngành Y tế Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng quản trị, nỗ lực phấn đấu đưa Hà Nội trở thành một địa chỉ uy tín về khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Bệnh viện Tim Hà Nội

Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Tim Hà Nội nói riêng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, hiệu quả và nhân văn, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

"Phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhì với Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ càng có ý nghĩa hơn khi được tiếp nối bằng những thành tựu mới, những trái tim được cứu sống, những gia đình được đón người thân trở về và niềm tin ngày càng bền chặt của nhân dân đối với ngành Y tế Thủ đô” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bệnh viện Tim Hà Nội. Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 tập thể thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội...